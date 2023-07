Corrían las dos del mediodía de este sábado cuando de nuevo, una noticia de última hora, ponía en jaque la boda de Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (34). No era una infidelidad por parte del empresario madrileño a la marquesa de Griñón, ni mucho menos al revés: y tampoco tenía nada que ver con la ausencia de invitados ni con el vestido de novia que pocas horas antes se había probado la socialité en el atelier de la firma homónima de María Carolina Josefina Pacanins Niño, más conocida como Carolina Herrera, en Nueva York. ¿De que se trataba entonces?

La información tenía que ver con ni más ni menos que un robo a punta de pistola. Según adelantó el Diario de Valladolid, la noche del jueves, dos joyeros de la reconocida empresa Del Páramo Joyas Vintage, con sedes en Valladolid y Madrid, fueron asaltados en la autovía A-6, a la altura de Las Rozas, por tres individuos que se hicieron pasar por guardias civiles. Éstos, consiguieron apoderarse de un muestrario de joyas valoradas en más de dos millones de euros que, según el citado medio, correspondían a las escogidas por Tamara Falcó para su gran día. «Tres personas con chalecos de la policía bajaron del coche. Mientras uno rajaba las ruedas del vehículo de los joyeros para impedirles escapar del lugar, otro apuntaba con una pistola al conductor para que le abriese».

Tamara Falcó en la MBFW, en Madrid / Gtres

Pero nada más lejos a la realidad. Escasas horas después de que viera la luz esta información, era la propia joyería la que desmentía, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores, que «las joyas robadas no eran para Tamara Falcó». «En relación a las joyas sustraídas, nos vemos en la obligación de desmentir que fueran para la Tamara Falcó. Pedimos a los medios de comunicación responsabilidad, y que aquello que han publicado este dato, rectifiquen», reza el escrito completo.

Asimismo, el propio Iñigo Onieva, preguntado expresamente por ello a las puertas de su domicilio en Madrid, negaba también los hechos ante los micrófonos de Gtres. «Estamos perfectamente, todo bien, no tenemos ningún tipo de estrés más allá del típico que puede tener cualquier matrimonio antes de casarse, como donde sentar a la gente. Eso no es verdad. Eso no es nuestro, eso será de otra pareja que, desafortunadamente por ellos, pues ha pasado eso. Nosotros no somos», señaló.

Iñigo Onieva durante la boda de unos amigos / Gtres

Ante el revuelo causado, y las especulaciones que apuntaron incluso a que podrían ser joyas no para Tamara, sino para su madre, también Isabel Preysler (72) decidía aclarar lo sucedido a través del periodista Aurelio Manzano en el programa Fiesta. «Al parecer, lo que los ladrones han robado no son sus joyas, si no unas piezas que estos joyeros les habían mostrado a una parte de los invitados a la boda, pero invitados relacionados con la otra parte, con la de Íñigo Onieva», explicó el periodista. «Las joyas no son mías, tampoco de Tamara», fueron las palabras de la viuda de Carlos Falcó, que dejaron claro que las joyas que sí lucirá su hija en su enlace con Onieva, como la tiara de diamantes familiar, se mantienen a buen recaudo.

Resolución del caso

Por el momento, las verdaderas víctimas de lo sucedido, se conoce que han presentado una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil y la Unidad Orgánica Policía Judicial, que ha abierto una investigación. Las pesquisas judiciales están en manos del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Majadahonda.