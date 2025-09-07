El criticado look que ha elegido Broncano para rendirse ante Pablo Motos: "Una apisonadora"
David Broncano ha reaparecido en el FesTVal de Vitoria con el pelo teñido de rubio
Pablo Motos ha demostrado, una vez más, que es el auténtico rey de su franja horaria
Una vez más, David Broncano se ha convertido en el centro de las críticas de los usuarios de X (antiguo Twitter) y otras redes sociales. ¿El motivo? Ha asistido al FesTVal de Vitoria con un look que ha generado mucha controversia. Se ha teñido el pelo de rubio platino y ha escogido un traje azul, con doble abotonadura y dos cinturones que, según los internautas, es «demasiado atrevido» para el estilo que ha mostrado en otras ocasiones. Únicamente hay una explicación para entender este cambio: el comunicador quiere que su nombre suene con fuerza para ganar peso e intentar hacer sombra a su competencia.
En este sentido, David Broncano ha hecho un ejercicio de honestidad y ha admitido que Pablo Motos le ha ganado en términos de audiencia. Los datos son objetivos y nadie puede negar que El Hormiguero es el formato líder de su franja horaria. No hay ningún proyecto capaz de enturbiar su éxito, a pesar del aparente ruido que hizo TVE con La Revuelta durante la primera etapa.
Broncano, al enterarse de los datos que ha registrado el programa de Motos durante la nueva temporada, se ha asustado y ha reconocido que El Hormiguero es «una apisonadora de audiencia». Antes de entrar en detalles podemos recoger algunos comentarios hay circulando por X sobre el nuevo estilo del presentador de TVE. Dicen que es un «juguete roto del PSOE», recordando que está donde está debido a las decisiones del Gobierno de Sánchez.
Mensaje criticando el look de Broncano. (Foto: X)
También hay quien acusa a Broncano de estar atravesando la famosa crisis de los 40, le han llamado «mamarracho» y le han acusado de haber provocado todo esto para que su regreso a La Revuelta sea más atractivo para los espectadores.
David Broncano se rinde
David Broncano se ha enterado del dato exacto que ha registrado Pablo Motos durante la primera semana de la nueva temporada de El Hormiguero gracias a los micrófonos de la agencia Gtres. «¿Cuánto ha hecho? ¿Un 20%? No me esperaba tanto. Ellos siempre hacen mucho al principio, habría dicho un 17 o 18, pero un 21 es una locura», ha empezado diciendo.
«Bueno, es que esta gente nos amarga la vida», ha añadido, poniendo en valor que El Hormiguero siempre hace más audiencia que La Revuelta, algo que nadie puede negar. «Pero, bueno, me alegro, me alegro. A nivel de audiencia nos complica la cosa, claro, pero…», comenta, dando por hecho que la nueva temporada de su programa no generará tanto ruido como la anterior.
David Broncano en el FesTVal. (Foto: Gtres)
«¿Te impone?», le ha preguntado un reportero. Y él ha respondido: «No, hombre, pero yendo puramente a la audiencia es un rival muy duro, claro. Llevan muchos años, es una apisonadora. Nosotros, el año pasado, conseguimos durante los primeros meses estar por delante y luego ya así puntualmente, en alguna franja de edad. Durante el primer trimestre fue como: joder, lo conseguimos. Pero luego ellos se rehicieron porque son muy muy duros, son una apisonadora de audiencia total, claro».
La nueva vida de Broncano
Dejando a un lado las críticas y los resultados de La Revuelta, es cierto que Broncano ha ganado cierta popularidad en los últimos tiempos. Pero, ¿cómo le ha afectado esto a su vida privada, teniendo en cuenta que, hasta hace muy poco, era una persona anónima?
«Como me gusta mucho lo que hago, acepto la fama. Afecta más a la familia que a uno mismo, pero poco a poco, hablando y tal…», ha declarado durante su paso por el FesTVal. Ahora sólo queda esperar para ver si es consecuente con estas palabras.