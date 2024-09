Cristina Pedroche sorprendió recientemente a sus seguidores en redes sociales al revelar que le había aparecido «algo muy extraño en el dedo». La presentadora, con más de tres millones de seguidores, explicó que tenía la apariencia de «un herpes o una calentura» y que le provocaba picor y dolor, similar a lo que siente cuando le salen en los labios. «No sé si se aprecia bien… Yo creo que es un herpes o una calentura. Me escuece y me duele igual que cuando me sale en la boca. He venido a ver a mi amiga Marta, que es dermatóloga, porque es la primera vez que me sale en un dedo», explicó.

Este miércoles, tras asistir a su cita médica y recibir el diagnóstico, Cristina Pedroche ha querido compartir con sus seguidores la evaluación de Marta Valdivielso, dermatóloga especializada en niños y adolescentes. En su publicación, la presentadora ha revelado que lo que le han detectado es un panadizo herpético, una infección de los dedos provocada por el virus del herpes simple que ocasionalmente se produce infección en los dedos de los pies o en la cutícula de las uñas y puede ser causado por una infección por HSV-1 o HSV-2.

La doctora ha explicado que aunque esta condición es más habitual en niños, así como en profesionales médicos y dentales que no usan guantes, también puede aparecer en «adultos con un sistema inmunológico normal». Además, ha señalado que a veces se confunde con otras afecciones como el impétigo, moluscos, verrugas o eccema dishidrótico, entre otras. «Es más frecuente en niños, personal médico y dental sin guantes, pero también podemos verlo en adultos inmunocompetentes. Ayuda mucho en el diagnóstico la clínica con las vesículas agrupadas en un fondo eritematoso, y el dolor quemante característico. Ante lesiones que os salgan y dudéis, siempre consultar con vuestro dermatólogo», ha concluído Marta en su recomendación.

Sea como fuere, lo cierto es que esta dolencia no ha impedido a Cristina Pedroche acudir a su puesto de trabajo en Zapeando, si bien sí podría ser motivo para alejarse de su hija en común con Dabiz Muñoz más de lo que le gustaría. Y es que la máxima preocupación de Cristina en estos momentos es que pueda contagiar el herpes a la pequeña. «Ya estoy bajando a plató con mi dedo y con mi herpes. Es un herpes que normalmente me sale en la boca, pero esta vez me ha salido aquí. Hay que mirar que no se me pegue en más sitios, que no me lo toque, que la niña lógicamente no me lo toque, y que me ponga un apósito en casa. Gracias a todos por los mensajes», ha dicho.

Los problemas de salud de Cristina Pedroche