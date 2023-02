Ahora sí, Cristina Pedroche muestra sus primeras curvas premamá

Cristina Pedroche está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Aunque el anuncio de su embarazo no fue como esperaba, pues la prensa se adelantó, la colaboradora de El Hormiguero no puede estar más feliz de estar formando una familia junto a su pareja, Dabiz Muñoz. Ahora, después de unos meses en los que la barriguita de embarazada va creciendo, la televisiva ha querido compartir con sus seguidores sus curvas premamá.

Pedroche ha utilizado su cuenta de Instagram para dar el último parte de su embarazo, compartiendo una fotografía junto al amor de su vida, a quien le ha dedicado unas emotivas palabras por San Valentín: «Aunque nosotros somos más de celebrarlo todos los días, hoy también me apetecía decirte todo lo que te amo por aquí. Gracias por darme motivos cada día para sonreír, por ser la mano que me sostiene y que me empuja cuando dudo. Gracias por ser el mejor compañero de aventuras del mundo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Con esta felicitación, la televisiva ha resaltado que se considera una persona que piensa en el presente y está disfrutando este momento tan bonito que la vida le ha puesto en el camino: «Contigo miro atrás y me encanta, siento el día a día y me enamora y pienso en el futuro y me emociona. Eres mi pasado, presente y futuro». Un post que no ha tardado en llenarse de comentarios y que, por fin, ha dejado ver la barriguita en la que la televisiva está creando un o una mini Cristina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Y es que, son pocos los detalles que la presentadora está dando sobre su primer embarazo. Pero tiene un por qué. «Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios (…) No sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar (…) En este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé», se sinceró. Desde entonces, solo ha subido dos fotografías luciendo tripita y ahora, esta declaración de amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

El anuncio de su embarazo

A escasos días de celebrar Nochevieja, una revista de cabecera de nuestro país publicó en exclusiva que Cristina Pedroche y Dabid Muñoz estaban esperando su primer bebé. Una sorpresa para todo el mundo, incluso para ella. Aunque se rumoreó que quería dar la noticia en las Campanadas, luciendo un espectacular estilismo que nunca queda exento de polémica, lo cierto es que se adelantó. «Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero», sentenció.