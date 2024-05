El 14 de julio del pasado año marcó un antes y un después en la vida de Cristina Pedroche. La presentadora dio a luz a su primera hija junto a Dabiz Muñoz. Durante la dulce espera, la conocida también como reina de las Campanadas, mostró a través de su cuenta de Instagram cómo estaba viviendo el proceso de estar embarazada y ser madre primeriza. Ahora que se encuentra en plena recuperación tras traer al mundo a su pequeña, continúa mostrando la realidad de su experiencia en la Red, donde en las últimas horas no ha parado de recibir numerosas críticas.

Ha sido la propia colaboradora de Zapeando la que ha mostrado una captura de los insultos que recibe. Mediante un preguntas y respuestas, Pedroche ha destapado la situación actual que está viviendo. Lejos de dejar pasar por alto este delicado episodio ha respondido tajantemente a los denominados haters de internet.

Cristina Pedroche en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Cristina Pedroche recibe insultos en la Red

Bajo el título Mis pelos de posparto y yo contestamos, Cristina Pedroche habilitó una caja de consulta para aquellos internautas que quisieran preguntarle algo. «Te estarán enterrando en tu funeral y seguirás de posparto hija mía», fue uno de los comentarios. Pero este no fue el único al que se tuvo que enfrentar la presentadora.

Cristina Pedroche recibe una lluvia de críticas. (Foto: Instagram)

«¿Pelos de posparto? o simplemente despeinada… de verdad, qué cansancio…», «¿todavía estás de posparto?» o «esta idiota piensa que es la única que ha parido en el puto mundo. Ridícula», fueron algunos de los escritos que recibió la madrileña. Unas críticas que no quiso dejar en el olvido y que ha contestado también a través de las redes sociales.

«Quería solo sacar las cosas buenas en esta ronda de preguntas, pero estos me han dolido bastante y creo que compartiéndolo puedo ayudar a otras mujeres que se puedan sentir también mal cuando han pasado ya algunos meses desde que dieron a luz y la gente de su entorno les dice que ya no puede ser posparto», ha respondido, indignada por lo sucedido.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en una imagen de archivo./ Gtres

«Hay que leer más y hay que estar más actualizado, pero sobre todo hay que trabajar más la empatía», ha dicho al mismo tiempo que ha clarado que no «va entrar a explicar que el posparto puede durar años».

La decisión de Cristina Pedroche

Eso no es todo porque después de esta ronda de mensajes, Cristina Pedroche tomó una decisión: apuntarse a un curso de posparto. «Creo que los mensajes de ayer me ayudaron a tomar esta decisión. Así que no hay mal que por bien no venga. Yo siempre intentando sacar lo positivo a todo. Allá vamos», ha indicado mientras ha adjuntado un pantallazo de la formación que realizará de ahora en adelante. «Bienvenida a la Certificación Internacional Posparto positivo», le dicen en un mensaje.

Pantallazo de Cristina Pedroche. (Foto: Instagram)

No es la primera vez que Cristina Pedroche recibe un aluvión de criticas y, es que cada Año Nuevo, se enfrenta a las opiniones de miles de usuarios tras presentar las Campanadas.