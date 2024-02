Cristina Pedroche ‘se pone fan’ con Naomi Campbell y Jennifer López en Dubai

Cristina Pedroche ha vivido un fin de semana de ensueño en Dubai por un motivo muy especial: la apertura del nuevo restaurante de su marido en la capital de los Emiratos Árabes. «Un sueño hecho realidad. No puedo sentir más orgullo por @dabizdiverxo. Últimamente lloro mucho, pero hoy todas mis lágrimas han sido de felicidad», escribía en su perfil oficial de Instagram, donde compartía con todos sus seguidores un carrusel de fotografías con los platos más emblemáticos del establecimiento recién inaugurado del padre de su hija.

Pero, más allá de presenciar este importante hito en la carrera de su marido, la influencer ha protagonizado un divertido momento fan que no ha pasado desapercibido. Y es que la de Vallecas ha coincidido con varias celebrities internacionales que han asistido al evento y que han dejado boquiabierta a la protagonista de la noticia.

«Me vengo al baño a llorar y a asimilar un poco las cosas. Ósea, está Naomi Campbell en el comedor de StreetXO. Osea… ¡Naomi Cambpell!», decía a sus más de tres millones de seguidores de Instagram, para los que se mostraba completamente sin palabras de compartir espacio y tiempo con una de las modelos estadounidenses más famosas del ámbito. Además de coincidir, la presentadora de televisión contaba minutos después que había tenido el privilegio de mantener una conversación con ella que le había dejado completamente «en shock»: «Vengo de dar teta, me he cruzado con Naomi Campbell y hemos hablado, ¿vale? He hablado con Naomi Campbell», recalcaba.

Naomi Campbell y David Muñoz en la inauguración del nuevo restaurante StreetXO en Dubai/ Instagram

Sin embargo, Naomi Campbell no ha sido la única famosa internacional con la que ha coincidido Cristina Pedroche en el evento mencionado. Unas horas antes, Jennifer López también posaba en el photocall de la inauguración, dejando boquiabierta a la creadora de contenido por su belleza, al menos, así lo reflejó en su post de Instagram que dedicó exclusivamente a la cantante, definiéndola como toda una diva. «Menos mal que he posado en el photocall antes que la diva @jlo. ¿Se puede ser más guapa? Yo digo NO. En persona es aún más increíble. Estoy en shock», escribía.

Su momento ‘tierra trágame’

Hace tan solo unas horas, Cristina compartía de nuevo con sus seguidores lo que le había pasado nada más llegar al hotel en el que se hospeda en Dubai: «Resulta que he llegado y estaba todo el mundo súper arreglado. Tacones, lentejuelas y de todo. Y yo así. Así que me voy a cambiar. Voy a hacer el intento», decía.

Cristina Pedroche en la inauguración del nuevo restaurante StreetXO en Dubai/ Instagram

A los pocos minutos, la influencer publicaba su cambio de look, donde posaba en el mismo ascensor en el que contaba anteriormente su momento ‘tierra trágame’ con un vestido negro de trasparencias y unos tacones con los que estaba segura que terminaría con un fuerte «dolor de pies»: «Yo creo que ni tan mal. Taconcitos y unas transparencias que siempre funcionan», decía, añadiendo que había tenido que repetir chaqueta porque no tenía más en la maleta, ya que no esperaba que hiciera tanto frío en Dubai.