La razón por la que Cristina Pedroche ha tardado dos semanas en publicar las fotos de su cumpleaños

Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores de Instagram, plataforma donde acumula tres millones de seguidores, el motivo por el que ha tardado dos semanas en compartir las fotos de su último cumpleaños. Soplar las velas siempre le ha encantado, pero en esta ocasión estaba invadida por otros sentimientos y no conseguía disfrutar. Hay que recordar que la presentadora nació el 30 de octubre, fecha en la que casualmente España estaba luchando contra la DANA.

Cristina Pedroche lleva mucho tiempo en los medios y sabe perfectamente cómo manejar ciertas situaciones. Era consciente de que si mostraba las imágenes de su cumpleaños podía herir sensibilidades. Además ella tampoco estaba animada. Su corazón se encontraba con todas aquellas familias que lo han perdido todo por culpa de la catástrofe.

Según cuenta, hizo una pequeña celebración porque su marido y sus madres se empeñaron, pero ella no tenía ganas. Captó el momento a través de una colección de imágenes y ahora se ha animado a compartirlas con su ejército de fans.

El mensaje de Cristina Pedroche

La comunicadora nunca ha escondido su faceta solidaria, de hecho ha aprovechado su proyección para luchar contra distintas causas sociales. «El 30 de octubre fue mi cumpleaños, cumplía 36 años y era algo para celebrar. Pero ese día no me encontraba muy bien, sentía que no había motivos para soplar las velas, que para nada era mi día y que no era necesario ni una tarta ni regalos», ha escrito en su cuenta de Instagram.

Cristina Pedroche celebrando su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Era consciente de que había muchas personas luchando por salir adelante. La DANA ha arrasado con todo y no se sentía con la capacidad para celebrar nada. Su mirada estaba puesta en las víctimas de la catástrofe que ha dañado diferentes puntos de España, sobre todo Valencia.

«Mis padres y Marido me obligaron, me trajeron la tarta con las velas y la verdad es que ahora no puedo estar más agradecida porque aunque ese día quizás no lo disfruté como debería, en este momento veo las fotos y lloro de emoción», comenta.

Cristina compartió este momento con su hija Laia, quien se ha convertido en el centro de su vida. Ahora se alegra de no haber privado a la bebé de disfrutar de este día, aunque tuvo que hacer un esfuerzo y aislar su pensamiento durante unas horas.

Cristina Pedroche celebrando su cumpleaños. (Foto: Instagram)

«Me siento muy feliz y agradecida a la vida por todo lo que me está dando. Y en las fotos veo felicidad porque estando con mi Pitaya no puedo estar de otra forma». Es así como llama a su pequeña: Pitaya.

El nuevo gesto de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche en un evento. (Foto: Gtres)

Cristina Pedroche se siente afortunada y quiere celebrarlo. Se ha dado cuenta de que tiene muchos motivos para sonreír. «Subo ahora las fotos para recordarme lo afortunada que soy y que siempre siempre siempre hay que dar las gracias».

Este gesto demuestra el lado más humano y considerado de la presentadora, quien ya está preparando su proyecto estrella. En 2014 le propusieron presentar las Campanadas de fin de año. Empezó en La Sexta, pero tuvo tanto peso que acabó en Antena 3, cadena principal de Atresplayer. Teniendo en cuenta que siempre manda mensajes a través de sus famosos vestidos, no sería de extrañar que este año tuviera un detalle con Valencia.