Cristina Pedroche, de 34 años, ha tocado fondo. No puede más. La presentadora ha vuelto a recibir una lluvia de crítica a raíz de su última revista en la que ha confesado cómo se siente tras ser madre de su primera hija, Laia, que vino al mundo el pasado mes de julio. «Estoy feliz, porque veo a mi hija y es que la amo. Aunque no consigo conciliarlo todo. Quiero seguir teniendo mis ratos para leer, para ir al cine, para seguir formándome… pero cuando lo estoy haciendo, me siento mal por no estar a su lado», expresó, haciendo gala de su habitual sinceridad.

Cristina Pedroche en la 7º edición de los premios Woman en Madrid/ Gtres

«Yo soy la cuidadora de mi hija, pero no es de mi propiedad. Los hijos no nos pertenecen. Por eso no quiero descuidar la profesional que soy ni la mujer, la amiga, la pareja, la hija que soy», añadió en la revista Elle. Palabras que nunca imaginó que tuvieran la repercusión que están teniendo, dado que se ha tenido que pronunciar hasta en dos ocasiones. La primera fue hace unos días, cuando indicó vía Instagram que «voy a hacer como que no está pasando nada… y yo a lo mío. Al menos lo voy a intentar».

Cristina Pedroche estalla en la Red

Mediante la misma vía, Cristina ha encontrado su particular vía de desahogo en el universo 2.0, donde ha expresado su opinión y donde ha confesado que se ha llegado a plantear cerrar su perfil. «Siento que estoy perdiendo la conexión con las redes sociales. Muchas veces no le encuentro el sentido y me da pena», ha comenzado diciendo.

«Todo el rato tengo que pensar si esta foto está bien, si a alguien le molestará el texto, si alguien se sentirá ofendido por lo que yo no digo pero que esa persona entiende de mis palabras… La verdad es que es agotador. Antes me pasaba también a menudo, sobre todo cerca de Campanadas, pero ahora con la maternidad TODO lo que hago o digo se convierte en polémica.

Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que está bien o mal de lo que hago», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

«Los que me defienden, los que me odian, los que intentan defenderme pero empiezan diciendo ‘la Pedroche no me cae bien ni me gusta pero os estáis pasando con ella’… Esos comentarios tampoco sé muy bien cómo tomármelos. Os juro que intento no leer nada, pero si sigo en redes es imposible que no me llegue, y por lo tanto, que no me afecte.

No me gusta la idea de irme de las redes porque sé que a muchas personas os viene bien lo que cuento y os juro que por eso me sigo quedando y aguantando el chaparrón, pero joer, qué difícil se me hace a veces seguir aquí», ha sentenciado, mostrando así su opinión tras las críticas de los internautas.

Cristina Pedroche y David Muñoz / Gtres

Los famosos reaccionan a las palabras de Cristina Pedroche

Como era de esperar, las reacciones por parte de los famosos no se han hecho esperar. Tamara Gorro no ha dudado en mandarla un cálido mensaje. «Siempre te lo he dicho y siempre te lo repetiré: somos muchos los que te queremos, los que sabemos como eres. Nos sobran motivos para definirte como una excelente persona. Y los que únicamente te conocen por aquí, también te quieren. ¿Imagina lo que pensarían si supieran qué clase de persona extraordinaria eres? Sí ,cariño aumentaría el doble. Después existen esas personas que su alimento es la maldad, hacer daño. ¿Qué te aportan esas personas?, ¿serías su amiga? No. Pues ignora mi niña. Repito, se llama maldad y esa solo se alimenta si les das placer, es decir, viéndote así, preocupada. No cariño, no. Tu vales mucho más que una preocupación por gente tóxica. Y ahora que me aticen a mi también, pero yo estoy contigo.

Te adoro y lo sabes», ha dicho la empresaria.



Por su parte, Paula Echevarría también se ha unido a los mensajes de apoyo a Pedroche. «Resumen, haz lo que te apetezca, como te apetezca, cuando te apetezca, con quien te apetezca y si a alguien no le gusta o le molesta… ya sabe lo que tiene que hacer! Que aquí nadie obliga a nadie a estar», ha indicado la actriz.