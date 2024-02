Vas a parecer modelo: los pantalones que ya tiene Paula Echevarría y que hacen unas piernas de infarto

Los flare slit, o «vaqueros campana con abertura» según su traducción literal, serán una de las tendencias de la próxima primavera. Los expertos en moda lo tienen muy claro: todas las mujeres deberían tener unos jeans como los D74 flare slit de Stradivarius, los pantalones que ya tiene Paula Echevarría. ¿Cuáles son sus características y qué tienen de especial estos vaqueros que triunfaron en las décadas de los ´70 y ´90?

De diseño acampanado, estos pantalones son ceñidos en las partes de cadera, cintura, trasero y muslos y sueltos en las pantorrillas. Eso permite una figura perfecta con curvas del cuerpo femenino y los hace ideales para todo tipo de situaciones, formales o no.

Celebrities como Victoria Bekcham o Paula Echevarría los tienen entre sus favoritos, y es probable que sean tus preferidos cuando te los compres.

¿Cómo son los pantalones que ya tiene Paula Echevarría?

Tenemos aquí unos jeans flare de tiro muy alto y bajo con abertura lateral interior, y con hasta cinco bolsillos para llevar tus objetos. Asimismo, poseen un cierre frontal con cremallera y botón metálico que le da un aspecto vintage. Si aprecias la apariencia retro, seguramente será uno de los pantalones que más uses este año en el que se valoran las prendas de otras generaciones.

Tallas y colores de los jeans más fantásticos

Los vaqueros están disponibles en varias tallas, que van desde la 32 hasta la 44, para que cada una seleccione la que mejor le vaya. Ante la duda sobre qué talla seleccionar, lo adecuado es echarle un vistazo a la guía de Stradivarius donde puedes ver las medidas.

Por otro lado, cuentas con cuatro colores: un denim más claro y un denim más oscuro, un tono azul y un tono negro. Todos colores básicos, que sin problemas combinarán con cualquier calzado y prenda que utilices para la parte superior del cuerpo. Debemos destacar los tonos azulados por ser los más comunes, pero el denim negro está llamando la atención del público femenino y siempre queda perfecto.

Composición y cuidados

Uno de los secretos del éxito de estos vaqueros es su composición exclusiva: 65% algodón, 33% poliéster, 2% elastano. Reconociendo las virtudes de cada una de estas telas, Stradivarius ha obtenido un denim de enorme calidad y resistente.

Si lo mantienes como deberías, tendrás la seguridad de que durará muchos años y te acompañará en miles de aventuras.

Stradivarius recomienda ser cuidadoso especialmente con su lavado, sin excederte de los 30° C si lo metes en la lavadora. Aconsejan no meterlo en la secadora y, si tu idea es plancharlo, hacerlo a una temperatura máxima de 110° C.

Por otro lado, sugieren descartar la limpieza en seco. Y no le apliques lejía ni blanqueador o podrías deteriorarlo. Ahora bien, debes mirar antes todas las especificaciones de la etiqueta que es donde esta toda la información que debes seguir si quieres tener unos jeans casi siempre perfectos.

Cual es el precio de los pantalones que ya tiene Paula Echevarría

El coste de este producto es de sólo 25,99 euros. Hay pocos jeans en el mercado de una relación precio/calidad tan extraordinaria. Tanto, que deberías aprovechar para hacerte con él en al menos dos de los cuatros colores para así poder alternarlos según el caso.

Política de envíos

En Stradivarius, los gastos de envío a las tiendas son totalmente gratuitos. Mientras tanto, si optas por un envío a punto de recogida o a domicilio será gratuito para pedidos a partir de 30 euros. Es decir, tendrías que añadir otros artículos a tu carrito de compras superando esa cantidad en productos de nueva colección en los que no apliquen descuentos. No te olvides de este detalle.

En el caso contrario, los costes de envío son los siguientes:

Estándar domicilio – 3,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Express domicilio – 4,95 euros. Te llegará entre 1 y 2 días laborables

Punto de recogida – 2,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Entrega programada – 3,95 euros. Siguiente día laboral (pedidos antes de las 14:00 hs)

Política de devoluciones en Stradivarius

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución del paquete. Suponiendo que algo no te haya gustado o que no hayas seleccionado tu talla correctamente, puedes realizar una devolución registrándote en la web de Stradivarius. Rellena todos tus datos personales y solicita una etiqueta para proceder a la devolución.

Puedes devolver el paquete en alguna de las tiendas de la cadena o en cualquiera de los puntos de entrega que figuran en su web.

Tienes toda esta información en la página online de la tienda, pues deja bien claro cuáles son los envíos, la política de seguimiento, las devoluciones y mucho más.

Estos jeans son de alta calidad y no los vas a encontrar en este precio en muchos sitios. puedes comprar online o bien en tienda física.