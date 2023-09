Cristina Pedroche vuelve a la televisión para hablar sin filtro de su maternidad: «Ahora quiero ocho hijos»

Puede que Cristina Pedroche sea una de las celebridades nacionales que más y variadas reacciones genera. Y no todas son positivas. Hace años que la presentadora convive con una ola de odio que le alcanza de vez en cuando en forma de un torrente de fortísimas críticas. Un sector de usuarios, conocidos en el universo digital como haters, aprovechan cualquiera de sus movimientos para cargar contra ella sin miramientos. Habitualmente, la vallecana sobrelleva bien esta desagradable situación, pero en ocasiones ha perdido la paciencia.

Cristina Pedroche enseñando su cuerpo posparto/ Instagram

Hace exactamente dos meses que su vida cambió por y para siempre porque pudo tener en brazos por primera vez a su primera hija. Pedroche se estrenaba en la maternidad junto a David Muñoz de una preciosa niña que ha llegado a su día a día para hacerlo más feliz y convertirlo en unos padres orgullosos. Una situación novedosa sobre la que ella ha dado toda clase de detalles y en la que tampoco se han librado de la crítica. Con este caldo de cultivo, Cristina Pedroche ha vuelto a televisión para conceder su primera entrevista desde que dio a luz.

La encargada de acogerla en su vuelta a ‘casa’ ha sido Sonsoles Ónega. Encima de la mesa había muchos temas interesante que poco a poco ha ido desgranando: cómo ha vivido el embarazo, además del parto y el posparto, así como las mencionadas críticas vertidas sobre ella.

Cristina Pedroche y Sonsoles Ónega / Atresmedia

Sonsoles recibió a Cristina Pedroche con uno de los estiramientos que ella suele practicar. Lo primero que dejó claro es que «es la primera vez que piso un plató en dos meses. Estoy en casa casi todo el tiempo y apenas me relaciono». Los primeros compases de su entrevista fueron destinados a la promoción de Password, su nuevo proyecto en Antena 3. Ella lo ha definido como «un paso adelante porque necesitaba tener mi programa».

Sobre su estado actual, Pedroche asegura que «lloro todos los días porque estoy es un viaje repleto de nuevas emociones. Veo a mi hija y me muero de amor porque es perfecta. Pero, de repente, me pongo a llorar porque estoy nerviosa y me meto para dentro. Me he preparado para el parto y posparto, pero hasta que no lo vives…».

La presentadora reconoce que ha visto a David Muñoz cambiar radicalmente: «A David se le cae la baba. Ahora, trabaja pero viene antes a casa. Se parece a él, tiene su nariz. Yo solo pedí que naciera morena como yo, pero es muy blanquita como él. Tiene los ojos grandes y oscuros, veo expresiones mías, pero cuando se queda quieta es que es como su padre. Ya tiene su gorrito de cocinera».

Cristina Pedroche

Sonsoles Ónega y Cristina Pedroche han estado departiendo un buen rato sobre la experiencia en la maternidad, como por ejemplo el no uso de epidural que hizo durante el parto: «Yo quería ser mamífera y notarlo todo. Sólo me asustó cuando mi cuerpo empezó a empujar solo. Sentía un dolor que le dije a David que me iba a morir porque no podía más. Pero después sonríe porque ya estaba ahí nuestra niña».

Sobre las críticas, Pedroche asegura que «me dan por todo, haga lo que haga. El físico no lo es todo, estaba bien por fuera pero no por dentro. Hubiera preferido quedarme peor pero mejor mentalmente. Me critican de todas las maneras». Pese a todo, la colaboradora asegura que está encantada con la maternidad y que quiere tener más hijos, pero con calma: «Ahora quiero 8 hijos, pero no en este momento».

Cristina Pedroche en una foto de su Instagram/ Instagram

Por último, empezó a cebar su vestido para las Campanadas de fin de año: «Este va a ser el año porque es mi décimo aniversario, ya estoy preparando todo».