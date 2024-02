El pasado 14 de julio, Cristina Pedroche y David Muñoz dieron la bienvenida a su primera hija. Desde entonces, la presentadora está disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida. De hecho, cuenta abiertamente sus vivencias y experiencias en su perfil de Instagram, donde también ha mostrado un anillo con mucho significado para ella y que, precisamente, tiene relación con la pequeña que ya tiene siete meses.

Cristina Pedroche/ Gtres

Un anillo muy especial

Si hay algo que caracteriza a Pedroche es su naturalidad y así lo demuestra en todas las facetas de su vida, sobre todo, a través de las redes sociales, donde, precisamente, ha compartido una de sus últimas excentricidades. Y es que, Cristina se ha hecho un anillo muy especial a la par que polémico. «Es superbonito, me he hecho un anillo con mi leche», explicó Cristina Pedroche en el programa en el que colabora, Zapeando. Su compañera, Valeria Ros, no tardó en bromear sobre este original joya: «Es bonito, gris, pero no lo abras, porque tiene que oler después de un tiempo…». «Si yo dejo mi leche fuera de la nevera dos días no sabéis lo que es eso», añadió riendo la humorista vasca.

Anillo de Cristina Pedroche con su leche materna / Redes sociales

Muy orgullosa de su nueva adquisición, la mujer del chef no dudó en decir que «está solidificada (a leche) y está hecho muy bien. Es monísimo». «Supongo que con otros fluidos también se puede hacer», añadió. A través de las redes sociales, Cristina Pedroche ha indicado algunas características de esta alaha.

«Es de Morir de amor. Quería hacerme una joya con mi leche y me lo han hecho exactamente como imaginaba. Es de oro blanco y diamantitos. No es publicidad ni colaboración, pero es que no me han podido tratar mejor», ha indicado.

Desde que Cristina tuvo a su primera hija, Laia, con su marido, se ha sincerado en múltiples ocasiones sobre cómo está viviendo esta etapa de su vida en la que se estrena como madre primeriza. Esta pequeña joya no solo es una expresión de amor hacia su hija, sino también un recordatorio de una época que no fue nada fácil para ella, ya que sufrió mucho durante el inicio de su lactancia.

«Parecía que lo tenía controlado pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta», dijo a su ejército de seguidores.»Cuando estaba embarazada pensaba que daría teta solo unos meses. Al primer mes ya decía que mínimo 6 meses, a los dos meses que un año y ahora ya no digo nada . Que sea lo que ella quiera», se sinceró.