El crimen de la Guardia Urbana: todas las claves del caso que explica el éxito de Úrsula Corberó

El crimen de la Guardia Urbana de Barcelona se ha convertido en uno de los asuntos más interesantes para la opinión pública en las últimas semanas, desde que Netflix estrenase el 8 de septiembre la serie que recrea esta macabra historia basada en el triángulo amoroso que formaban Albert López, Rosa Peral y Pedro Rodríguez. El cuerpo en llamas es el título elegido para la ficción en la que Quim Gutiérrez, Úrsula Corberó y José Manuel Poga interpretan a cada uno de ellos, respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Úrsula Corberó 🧸 (@ursulolita)

La actriz catalana está ante el que quizá sea su mejor y más brillante papel de su carrera como protagonista indiscutible de un true crime que precisamente cuenta un crimen real. Un asesinato que conmocionó en su día a la opinión pública, pero que ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Los usuarios de la plataforma de streaming están absorbidos por esta trama dado que es la primera ficción sobre el truculento caso.

*Alerta spoiler*. Tanto si no sabes de lo que te hablamos; si conoces, por poco que sea -o no-, has oído hablar del crimen de la Guardia Urbana, como si eres todo un experto en la materia, no está de más en este punto explicar las claves para entender qué llevó a Rosa Peral y Albert López a perpetrar el asesinato a sangre fría de Pedro Rodríguez, por el que cumplen condena en la cárcel.

Albert López, Rosa Peral y Pedro Rodríguez / Redes

El 4 de mayo de 2017, un ciclista encuentra un coche completamente calcinado en las inmediaciones del pantano de Foix, en Barcelona. Los Mossos d’Esquadra encuentran restos humanos en el maletero del vehículo, un Golf GTI. Las investigaciones arrojan que el coche y el cadáver correspondían al agente de la Guardia Urbana Pedro Rodríguez, desaparecido hacía varios días tras una bronca con su pareja, la también policía Rosa Peral.

Anteriormente, Peral había estado casada con su ex marido, un agente de los Mossos con el que tuvo dos hijas pero cuya relación se rompió por las infidelidades de ella. Una de ellas fue con su subinspector en la Guardia Urbana, quien al romper con Rosa difundió un vídeo sexual suyo, incurriendo en un proceso judicial denominado la ‘pornovenganza’ en Cataluña.

Las investigaciones policiales fueron complejas pero terminaron por arrojar que la pareja de amantes había terminado con la vida de Rodríguez la madrugada del 2 de mayo, en el domicilio de Rosa Peral, situado en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú. Acto seguido, lo llevaron a Foix y lo prendieron fuego. Antes de eso, hicieron una parada en el domicilio del ex marido de Peral para escribir unos mensajes desde el móvil del fallecido, con el objetivo de involucrar en el crimen al padre de sus hijas.

Rosa Peral y Albert López, en el juicio por el crimen de la Guardia Urbana

Sentados en el banquillo de acusados, Rosa Peral y Albert López se culparon mutuamente. El jurado popular creyó a la Fiscalía y ambos fueron condenados en marzo de 2020, después de haber estado en prisión preventiva durante casi 3 años. Él fue sentenciado a cumplir 20 años en la cárcel y ella 25, siendo mayor su condena por el parentesco que le unía a la víctima.

Juan Carlos Zayas, abogado de la familia de la víctima, ha hablado recientemente en el programa Vamos a ver. En su intervención expuso el motivo por el que creía que Rosa Peral y su amante mataron a Pedro Rodríguez: «Yo ya lo dije en el juicio y por eso creo que se puede decir públicamente. Para mi concurrieron dos factores al unísono que hicieron que Pedro acabara perdiendo la vida a manos de los dos condenados. Un factor importante es que una interna compañera de Rosa dijo que la ex guardia urbana le había comentado a Pedro que Albert había sido el causante de la muerte del mantero que se produjo en Montjuïc».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

El letrado cree que hubo otra razón más que impulsó a Peral y López a cometer el crimen: «Por otro lado, se hace evidente en el juicio que la relación entre Rosa y Pedro no iba por buen camino. El señor Pedro, a la vista de la vida paralela que llevaba Rosa, había decidido poner fin a la relación. Esos dos elementos se juntan y se hace necesario, entre comillas, que Albert ayude a eliminar a la persona que, si se rompe la relación, puede decir en el entorno de la Guardia Urbana que sabe quién fue el causante de la muerte del mantero