Gustavo Guillermo, el que fuera el chófer y hombre de máxima confianza de María Teresa Campos hasta su muerte, el 5 de septiembre de 2023, fue expulsado disciplinariamente de la casa de Gran Hermano VIP, en la madrugada del pasado miércoles, después de protagonizar un duro enfrentamiento con Álex Caniggia, hermano de Charlotte​ e hijo del ex futbolista argentino Claudio Paul Caniggia y de la mediática argentina Mariana Nannis. Y lo cierto es que desde entonces, todas las miradas están puestas en su reencuentro con las hijas de la veterana presentadora: Terelu Campos y Carmen Borrego.

Por el momento, tal como desveló el propio Gustavo a Ion Aramendi en Gran Hermano: El debate, el conductor y las televisivas no se habrían visto las caras. No obstante, Gustavo sí habría hablado largo y tendido con, al menos, una de ellas, Carmen Borrego; además de sobre su inesperada salida del concurso, sobre todas las informaciones surgidas en las últimas semanas al respecto de María Teresa Campos, y de la relación entre el chófer y las hijas de la periodista. «No ha habido nada que echarnos en cara… ha sido una conversación sanadora», ha contado la ex colaboradora de Sálvame, este lunes, en Así es la vida.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco

«Cuando Gustavo entra la casa es un momento muy duro para todos, incluido para él. Me ha contado lo que ha llorado mientras no le veían las cámaras, el luto que ha pasado dentro de esa casa. Para Gustavo mi madre era una persona muy importante en su vida. Para mí ha sido una conversación francamente bonita, hemos tenido mucha cercanía y eso me ha gustado», ha añadido.

Gustavo responde a las ‘polémicas’ con la familia Campos

Carmen Borrego se ha pronunciado, además, sobre las declaraciones que Gustavo dio en el programa antes citado acerca de su familia y, en concreto, sobre el tan sonado contrato de confidencialidad que se le exigió mientras el chófer aún trabajaba con María Teresa y que él se negado a firmar. «El que le pasa el contrato de confidencialidad a Gustavo es mi marido. Gustavo decidió no firmarlo y no se vuelve a hablar del tema. Se pasa un contrato de confidencialidad porque en ese momento entran dos personas nuevas a trabajar a casa de mi madre y por la situación que hay en la casa es mejor que todo el mundo firme ese contrato. Es algo que nos dice el abogado de mi madre y que nosotros llevamos a cabo sin que haya desconfianza hacia Gustavo», ha explicado.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco