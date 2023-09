El pasado jueves, 14 de septiembre, regresaba a la parrilla televisiva uno de los programas estrella de la pequeña pantalla: Gran Hermano VIP. Después de varios años sin emitirse, el espacio de Telecinco cerraba un casting de altura. Entre los concursantes se encuentra Gustavo, el que fuera mano derecha de la difunta María Teresa Campos. De hecho, el reality daba el pistoletazo de salida unos días después de su marcha, lo que puso en el punto de mira al chófer. Más tarde, en la primera emisión del formato aclaró que el contrato con la cadena de Fuencarral fue cerrado antes de la muerte de la veterana periodista. Apunto de que Gustavo cumpla una semana encerrado en la casa de Guadalix de la Sierra ha trascendido que su pareja, Ainhoa, su defensora en el plató, ha tomado una drástica e importante decisión que podría afectar su paso por el concurso.

María Teresa Campos y su chófer, Gustavo en Madrid / Gtres

Es una realidad que la participación de Gustavo en el espacio ha supuesto un auténtico huracán para la familia de las Campos como para todos los familiares y amigos que rodean al concursante. Todo apunta a que su pareja no está encajando bien el nuevo horizonte que tiene por delante y no lo está pasando nada bien, sobre todo, después la lluvia de críticas que ha recibido tras su aparición en plató del pasado domingo.

Ainhoa, defensora de Gustavo Guillermo en ‘GH VIP 8’ / Mediaset

Pepe del Real ha confirmado durante el directo de Vamos a ver esta noticia. «La que tampoco volverá a sentarse en un debate es Ainhoa, la pareja de Gustavo…», ha recalcado. Tras estas palabras se ha hecho un silencio. «Al parecer, Ainhoa no se ha tomado bien las críticas de la hija de Terelu a la defensa que hizo el pasado de lunes», ha detallado el periodista. Tras esto, el colaborador ha añadido que «hoy estaba convocada, esta noche, para la gala que hay y me dicen que no va a asistir».

Ainhoa no está acostumbrada a este impacto mediático por lo que, por ahora, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. «En principio, a Gustavo lo van a defender sus amigos. Hoy irá un amigo suyo», ha asegurado Pepe del Real al mismo tiempo que ha comentado que Gustavo no tiene representante y que «su propia familia no sabía que él iba a entrar en el reality».

Las palabras de Terelu Campos

A esta complicada situación se suma la actitud que está teniendo Terelu Campos. En unas recientes declaraciones, ella estaba atendiendo amablemente a la prensa hasta que le hacen la pregunta de: «¿Qué te ha parecido lo de Gustavo? ¿Es verdad que hubo una llamada el día antes?». La televisiva, cambió el gesto, y muy molesta, espetó que: «No voy a hablar de eso».