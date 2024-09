Javier Obregón ha reaparecido en Madrid días después de que LOOK revelara en exclusiva que la casa familiar El Manantial, situada en Palma de Mallorca, se ha puesto a la venta por 35 millones de euros. Aunque ha optado por evitar pronunciarse en profundidad sobre este asunto familiar, lo cierto es que sí que ha recalcado que todo lo relacionado con la propiedad es «confidencial».

Al ser preguntado sobre si vendía la mansión, Javier Obregón se ha desmarcado de las últimas informaciones. «Ni voy a decir que sí ni que no, es un tema confidencial y no tenemos por qué comentarlo», ha indicado. Sin embargo, antes de marcharse ha vuelto a pronunciarse sobre la vivienda. «Es que no se vende (…) Es un tema confidencial», ha comentado.

Javier Obregón, en las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora, ha sido el único miembro de la familia que ha hecho declaraciones al respecto desde que este digital anunciara que la vivienda está a la venta. Sin embargo, ha llamado la atención otro detalle. Si bien antes se podía ver el precio de venta, ahora ha desaparecido. En la web de la inmobiliaria tan solo se han limitado a detallar que el precio es «a consultar».

Una propiedad con un gran significado familiar

Tal y como comprobó este medio, la vivienda, ubicada en la localidad mallorquina de Son Servera, está siendo negociada en el mercado por una exclusiva inmobiliaria de lujo. Con casi mil metro cuadrados construidos en una sola planta y con vistas al mar, la propiedad se ha convertido desde tiempos pasados en el particular refugio de la familia Obregón.

La puerta de ‘El Manantial’, en Mallorca. (Foto: Gtres)

¿Cómo es ‘El Manantial’?

‘El Manantial’ no sólo es una joya arquitectónica, sino un tesoro sentimental para Ana Obregón y su familia. Dicha propiedad fue construida por su padre, Antonio García, fallecido en septiembre de 2022, en los años 70. El reconocido empresario escogió por aquel entonces uno de los acantilados de Costa dels Pins para establecer la residencia de verano en un enclave cargado de paz e intimidad en el que tantos recuerdos han ido creando.

Casa de Mallorca de Ana Obregón. (Foto: web Sotheby’s)

La casa se vende con algunos de los detalles que alberga su interior, como es el caso de la fuente de mármol y la escultura de sus jardines. En los más de 6.000 m2 de parcela hay construida una pista de pádel, así como un estanque. Asimismo, la finca cuenta también con una casa de guardeses con dos dormitorios, cocina y un baño.

Foto de Ana Obregón con su hijo Álex en la piscina de su casa en Mallorca. (Foto: Gtres)

En cuanto a la casa principal, cuenta con 7 habitaciones con baños en suite, un aseo, zona de descanso y un salón comedor integrado junto a una terraza de grandes dimensiones. Por otro lado, cabe destacar la cocina y zona de servicio con sala de plancha, despensa y un dormitorio con baño.