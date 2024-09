Se cumple un año del fallecimiento de María Teresa Campos. Un duro golpe para sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, así como para el resto de miembros de su familia, que no han dejado escapar la oportunidad de homenajear a la veterana presentadora a través de sus redes sociales. Terelu, sin ir más lejos, ha compartido con sus más de 300 mil seguidores en Instagram, una emotiva carta que ha ilustrado con un carrusel de imágenes suyas con María Teresa, en los que fueron los mejores momentos de madre e hija en pantalla. «Llevo toda la mañana para ser capaz de escribir.. hoy he amanecido con una gran bofetada de realidad y encima en nuestra Málaga querida», comienza el escrito.

«Se cumple un año desde que te fuiste y, al contrario de ser más fácil, hay muchos momentos que aún son muy cuesta arriba. Se que no estás pero me aferro a ello para ser caminando en la vida personal y profesionalmente. Todo lo que aprendí , sentí, disfruté y reí junto a ti me hace fuerte…Sigue cogiéndome la mano porque te necesito, mamá. Te amo», termina.

Las palabras de Terelu Campos han despertado, casi de inmediato, un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como la de numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, que han querido expresar sus condolencias a la ex colaboradora de Sálvame. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Lara Dibildos a quien la televisiva conoce desde muy temprana edad gracias, precisamente, a la profesión de sus respectivas madres, y con quien mantiene una estrecha relación de amistad. «¡Qué bonito rubia! Te mando un beso muy grande con abrazo más grande todavía», ha escrito.

Por su parte, Raquel Lozano, que se dio a conocer por ser la fisioterapeuta de Gran Hermano 16, edición en la que mantuvo una relación sentimental con Suso Álvarez, ha comentado el post con varios emoticonos en forma de corazón; mientras que Ivonne Reyes ha escrito lo siguiente: «¡¡Que linda tu madre!! Siempre estará a tu lado». La actriz y presentadora venezolana, cabe destacar, está pasando por un momento muy complicado a razón de otra importante pérdida: la de su hermana Nory, uno de los grandes pilares de su vida, el pasado mes de julio.

Las Campos celebran una misa en recuerdo de su madre

Hace escasos dos días, con motivo del primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego celebraron una misa en su recuerdo en la capilla de Jesús del Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma, en Málaga, acompañadas por sus familiares y amigos más cercanos. Hasta allí se desplazaron también las nietas de la prestigiosa comunicadora, Alejandra Rubio y Carmen Almoguera; no así José María Almoguera, hijo de Carmen, de quien lleva varios meses distanciado.

Terelu Campos, en la misa homenaje a María Teresa Campos en Málaga. (Foto: Gtres)

Tampoco acudió a la ceremonia Gustavo Guillermo, quien fuera el chófer y hombre de máxima confianza de María Teresa Campos hasta sus últimos días de vida, pues lo cierto es que desde el fallecimiento de la natural de Tetuán, ha protagonizado varios encontronazos públicos con las hermanas Campos y otros miembros del clan.