Confirmada la buenísima noticia sobre Raphael justo después de recibir el alta hospitalaria

Raphael ha recibido el alta. Ha estado 10 días ingresado y después de someterse a muchas pruebas los médicos le han detectado un linfoma cerebral primario. Tal y como ha declarado su hijo Jacobo Martos, «el diagnóstico es el que es», pero no han perdido la esperanza porque afortunadamente existe un tratamiento. Justo después de confirmarse esta información ha salido a la luz otra buena noticia: el artista no ha cancelado su concierto de verano en el Festival Starlite.

La empresaria Sandra García-Sanjuán, organizadora del citado evento, ha dado unas declaraciones delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Según cuenta, «nuestro concierto de verano sigue en pie». LOOK informó sobre la hoja de ruta que seguirá Raphael en los próximos meses. Su tratamiento se dividirá en dos cuestiones: por un lado estarán sus visitas al Hospital 12 de Octubre y por el otro las pautas que recibirá en su domicilio. Así lo explicó Jacobo Martos mientras abandonaba el centro médico.

Jacobo Martos hablando de Raphael. (Foto: Gtres)

La agencia de representación de Raphael emitió un comunicado donde se anunciaba la cancelación de varios proyectos. El artista de Linares no podrá salir fuera de España ni subirse a los escenarios americanos, pues debe estar centrado en su proceso de recuperación. No obstante, Sandra García-Sanjuán ha asegurado que si cita con Starlite no ha sufrido ningún cambio.

Hay que esperar para ver cómo evoluciona la salud de Raphael, pero su familia está positiva y ha trasladado un mensaje de esperanza. Es necesario resaltar la actitud que han mantenido tantos los hijos como la mujer del cantante. En todo momento han informado a la prensa y siempre han respondido a las preguntas de los reporteros en un tono muy educado.

Raphael saliendo del hospital. (Foto: Gtres)

Raphael tiene 81 años y ha dedicado su vida a la música. Tanto es así que ha vendido 70 millones de discos y es una auténtica estrella, tanto dentro como fuera de nuestro país. Por eso le ha costado tanto cancelar su gira internacional. Afortunadamente la cita con sus fans de España, según Sandra García-Sanjuán, todavía se mantiene. El evento tendrá lugar en verano y por esas fechas se espera que la recuperación del cantante esté avanzada.

La información sobre Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en la edición de Navidad de Starlite. (Foto: Gtres)

Sandra García-Sanjuán no ha hablado solamente de Raphael, también se ha pronunciado sobre Isabel Pantoja. La sevillana ha dado un concierto en la edición navideña de Starlite y su espectáculo ha recibido críticas. Le han acusado de no haber vendido todas las localidades y de haber regalado algunas butacas, pero la organizadora del festival lo ha negado.

«Isabel Pantoja estuvo tres horas de concierto, no sé cómo esa mujer aguanta tanto. Qué fuerza tiene, es una cosa impresionante», ha empezado diciendo. Más adelante ha recalcado: «Starlite nunca regala entradas».

También ha aclarado que todos los gastos extra que ha generado la presencia de Isabel Pantoja no han corrido a cuenta del evento. Ha sido la artista la que ha pagado sus caprichos. «Hizo un concierto único y nos hizo disfrutar. Es súper profesional y súper fácil trabajar con ella», declara la empresaria.