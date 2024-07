La confesión de Jorge Javier Vázquez que podría sentar mal a muchos de sus ex compañeros

Jorge Javier Vázquez se ha reencontrado con Alba Santana tres años después de la muerte de Mila Ximénez. La hija de la periodista y el actual presentador de Supervivientes All Stars quedaron el pasado domingo, 7 de julio, para almorzar y, tal y como ha desvelado el catalán, fue una cita muy especial para él, ya que siempre ha mantenido una relación de amistad muy sólida con la que fue pareja de Manolo Santana, por lo que su hija también es una pieza muy importante en su vida: «No paramos de recordar momentos vividos con ella. Los hay de todos los gustos y colores: emotivos, de risa, de carcajada», comenzaba a contar.

Mila Ximénez y su hija, Alba Santana, en Madrid. (Foto: Gtres)

Además de recordar todo lo vivido con la comunicadora, Jorge Javier también ha confesado que no pudo evitar no preguntarle por los nietos de Mila, para los que la fallecida siempre tenía buenas palabras delante de las cámaras. «Cuando Alba busca en su móvil y me muestra a los nietos de Mila no puedo evitar emocionarme. La de veces que hablaba de ellos. Qué mayores están», relataba. Seguidamente, el de Badalona no dudaba en manifestar que cree que es la primera vez que pide a una persona que le enseñe fotos de sus hijos con un «verdadero interés», unas palabras que, tal vez, pueden no haber sentado del todo bien al resto de sus ex compañeros y amigos que también tienen hijos.

Teniendo en cuenta la buena relación que también mantenía (y en muchos casos continúa teniendo) con sus ex compañeros de Sálvame, es probable que en más de una ocasión hayan compartido, fuera de cámaras, vivencias de su faceta más personal, donde entran en juego los hijos de cada uno de ellos. Kiko Hernández, Belén Esteban o María Patiño, entre otros, son padres y no sería de extrañar que en algún que otro momento hubieran compartido con el periodista fotografías familiares de sus vástagos, algo que, según Jorge Javier, no le habría generado el mismo interés que ha sentido con las imágenes de los nietos de Mila Ximénez.

Siempre presente

Además de quedar con Alba Santana, tal y como ha contado él mismo en su propio blog para la revista Lecturas, hace unos meses, Jorge Javier Vázquez también se reencontró con Manolo Santana, hermano de su íntima amiga. Una prueba más de que, después de su muerte, el periodista no ha querido perder el vínculo especial que le unía a Mila, intentando mantener relación con su familia. En varias ocasiones, el presentador de Mediaset ha compartido con sus seguidores de Instagram lo que echa de menos a su ex compañera en su día a día.

Sin ir más lejos, con motivo del tercer aniversario de su muerte, Jorge Javier compartía el pasado 24 de junio una fotografía junto a su amiga en la que posaban visiblemente felices en la calle: «Cuando te empiece a contar todo lo que ha pasado en estos tres años, no te lo vas a creer», escribía como pie de foto.