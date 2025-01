La condición que Mar Flores ha puesto a su hijo para ejercer de abuela

El pasado mes de diciembre, la vida de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio dio un giro de 180 grados tras dar la bienvenida a su primer hijo en común. Desde entonces, la pareja ha acaparado numerosos titulares que señalan cómo están afrontando esta nueva etapa como padres primerizos, la cual, según reveló la hija de Terelu Campos, está yendo de maravilla. Sin embargo, desde que salió a la luz que los dos jóvenes habían comenzado un romance, la supuesta mala relación de sus respectivas madres ha estado situada en la primera línea mediática. Una polémica que, con el nacimiento de su nieto, se ha incrementado aún más, hasta el punto de que Mar Flores, tal y como ha trascendido, habría puesto una «tajante» condición a su hijo para poder ejercer de abuela.

Belén Esteban ha sido la encargada de sacar a la luz que la modelo habría pedido formalmente a Carlo no encontrarse con Terelu Campos cuando vaya a visitar al pequeño. Una información que coincide con la aportada por Alejandra Rubio recientemente, la cual ha reiterado que su madre y su suegra aún no han coincidido, ni siquiera en el hospital, cuando dio a luz. No obstante, la nieta de María Teresa Campos ha hecho hincapié en que mantiene una muy buena relación con Mar y que es una abuela que está muy presente. «Mi suegra va a mi casa porque hay veces que se queda con nuestro hijo y no estamos nosotros. Se queda el tiempo que quiere. Ella no quiere que la saquen y sale por el garaje. Me parece normal. Nosotros también lo hacemos», contaba en una de sus recientes apariciones en el matinal de Mediaset en el que trabaja.

Mar Flores en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras revelar esta exclusiva en el programa Ni que fuéramos, Belén Esteban ha puesto en duda que Mar y Alejandra se lleven tan bien como presume la colaboradora de Vamos a ver. «Yo me hago una pregunta. ¿No os parece raro que cuando llega Alejandra de trabajar, a los dos minutos se va ella (Mar)?”, decía, haciendo referencia a los datos que habían trascendido sobre una de las visitas más recientes de la modelo a la casa de la pareja.

🔴EXCLUSIVA DE BELÉN ESTEBAN🔴 #NQFS28E 💥La única condición de Mar Flores es no coincidir con Terelu. 💥 ⏩https://t.co/PDyRvTvzt6 pic.twitter.com/it2W8wbWcY — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) January 28, 2025

Esta petición ha salido a la luz tan solo unos días después de conocerse la presunta agresión que ha realizado Carlo a un grupo de paparazzi que estaba cubriendo la entrada del domicilio del actor. «Veo que empiezan a llovernos huevos […] y que en la ventana en la que habíamos visto a Carlo minutos antes estaba la cortina moviéndose», relataba uno de los cámaras en el programa Fiesta. Dichas acusaciones han sido desmentidas tanto por el intérprete de Toy Boy como por la sobrina de Carmen Borrego. Por ahora, Mar Flores no se ha pronunciado al respecto.