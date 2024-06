La condesa Eloísa, así es la sobrina ‘influencer’ de Máxima de Holanda

Su nombre completo es Eloísa de Orange-Nassau, tiene 22 años y ostenta el título de condesa, pues es la hija mayor del príncipe Constantino Cristóbal de los Países Bajos, hermano del rey Guillermo. En los últimos tiempos ha ganado mucha repercusión en los medios, por eso hay quien considera que está hecha una influencer de primera categoría. Hay que señalar que disfruta de una relación estrecha con su tía, la reina Máxima de Holda, algo que ha contribuido en su buena posición social.

Eloísa es la quinta en la línea de sucesión al trono y cada vez tiene más peso entre la alta sociedad. Su estilo y educación ha cautivado a muchos periodistas de los Países Bajos, quienes le han convertido en protagonista de decenas de historias. Su cuenta de Instagram es un buen ejemplo del ascenso que ha experimentado su carrera, pues ya cuenta con más de 400.000 seguidores.

Eloísa de Orange-Nassau, en un evento. (Foto: Gtres)

El estilo de la condesa es diferente al de sus primas, Amalia, Alexia y Ariadne, pero también ha recibido muy buenas críticas por parte de los expertos en moda. Cada vez participa en más eventos, por ejemplo entregó un premio durante la gala Zapp Awards 2022. Por eso cuida tanto su imagen y se atreve a dar consejos de belleza a su ejército de seguidores.

La clave del éxito de Eloísa de Orange-Nassau

Eloísa ha creado un vínculo especial con sus fans, pues su estilo de vida se aleja del lujo y de la excentricidad. Evidentemente disfruta de una posición privilegiada, pero al participar en ciertos eventos se ha creado una imagen cercana que ha favorecido a su trayectoria.

Cuando entregó un premio en la gala Zapp Awards posó para la prensa con un vestido muy llamativo. En un primer momento parecía un diseño exclusivo tejido únicamente para ella, pero no. En realidad era una pieza firmada por H&M que combinó con unos salones de la firma Manolo Blahnik, de ahí que el look fuese tan original.

El libro de la condesa

La sobrina de la reina Máxima no solo tiene talento para hacer publicidad de ciertas marcas, también sabe cómo transmitir los mensajes que considera oportunos en cada momento, de hecho ha escrito su propio libro. La obra se titula Learning by doing (Aprendiendo a hacerlo) y fue una oportunidad perfecta para mostrar su verdadera cara.

Eloísa de Orange-Nassau explica en su manuscrito cómo es su día a día y da algunos consejos de moda para triunfar en cualquier evento. Según cuenta, lo más importante para ella es la naturalidad, por eso siempre viste marcas que le aportan confianza. No quiere forzar ninguna situación, de ahí que sus recomendaciones sean aptas para todos los públicos.

La única línea roja de Eloísa

Eloísa de Orange-Nassau, presentando su libro. (Foto: Gtres)

La revista Caras recoge unas declaraciones que dio Eloísa durante la presentación de su libro. La infuencer aprovechó para dar publicidad a sus redes sociales, pues son un buen escaparate para dar a conocer una cara más amable de la Familia Real.

Siguiendo su discurso, únicamente se había puesto una línea roja: no salir en bañador. ¿El motivo? Su trascendencia le frena a la hora de dar ciertos pasos, pero dentro de unos margenes actúa desde la máxima naturalidad. «No tengo reglas, simplemente soy consciente de lo que debo o no debo compartir. Si por ejemplo quiero compartir una foto mía en bikini, no voy a hacerlo en mi perfil público», declaró al respecto.