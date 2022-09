Buenas noticias en el clan Obregón: suenan campanas de boda con un compromiso muy especial

La familia Obregón está de celebración. Hace escasas horas, la sobrina de Ana García, Celia Vega-Penichet, se ha hecho eco en sus redes sociales de su compromiso con su pareja, Julio Jiménez-Blanco. Una noticia que ha llenado de felicidad tanto a sus seres queridos como a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, que no han dudado en dejar sus mejores deseos a la pareja a través de la publicación.

En la imagen en cuestión, ambos jóvenes posan en un divertido selfie mientras la prima de Álex Lequio enseña con orgullo su mano, la cual cuenta con un precioso anillo con un gran diamante en su parte central. Una instantánea de lo más romántica con la que los futuros novios sellan su amor en el universo 2.0. Como no podía ser de otra manera, la foto y la noticia que va consigo no han pasado desapercibidas para los seguidores de Celia, que en cuestión de instantes han llenado su Instagram de bonitas felicitaciones, llamando especialmente la atención una de ellas. Esta no es otra que la de Carolina Monje, la que fuera novia del hijo de Ana Obregón y su fiel compañera de vida hasta el último momento. Aunque su pareja falleciera durante el pasado mes de mayo de 2020, la joven sigue guardando una muy buena relación con los más allegados de éste, razón por la que no ha tenido reparo en hacer ver a Vega-Penichet la ilusión que siente al saber que va a pasar por el altar con su ahora prometido: “Felicidades”, ha escrito, seguido de varios emojis de corazones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia Vega-Penichet (@thegocvp)

Pero ella no ha sido la única que ha reaccionado a la publicación. Otras celebrities de la talla de Laura Matamoros han aprovechado para plasmar su felicidad en la imagen, poniendo muchos corazones, al igual que ha hecho también Aless Gibaja y Nicolás Vallejo-Nágera, que también ha dado la enhorabuena a Celia en una fecha que probablemente ya es una de las más especiales de su vida.

De esta manera, el clan Obregón está a punto de presenciar el que será el evento del año, por excelencia, para toda la familia. Y no es para menos. Tras el triste fallecimiento de Álex Lequio a consecuencia del cáncer que padecía, los ánimos de todos sus seres queridos han estado marcados por la tristeza y el recuerdo, especialmente los de su progenitora, Ana, que no hay día en el que no recuerde en redes sociales a su hijo y a los bonitos momentos que vivió junto a él. No obstante, este futuro enlace puede ser la ocasión perfecta para que todos los miembros de la familia puedan aparcar la tristeza temporalmente y vivir una situación de unión y alegría, aunque eso sí, teniendo siempre presente al hijo de Alessandro Lequio y haciendo que forme parte de la ceremonia en todo momento.