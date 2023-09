De la comida a las instalaciones: hablan los padres de los compañeros de la Infanta Sofía en Gales

La Infanta Sofía ya está en Gales. El pasado martes 29 de agosto, la pequeña de la Familia Real ponía rumbo al extranjero para coger el testigo a su hermana en el UWC Atlantic College, el centro de estudios donde cursará bachillerato a lo largo de los próximos dos años. Del mismo modo que pudimos conocer las primeras imágenes de la heredera al trono en las instalaciones, la hija menor de los Reyes también protagonizó sus primeras fotografías con una gran sonrisa en su rostro que deja entrever la ilusión y las ganas que siente por comenzar esta nueva etapa.

La Infanta Sofía en su primer día en Gales / Gtres

Los primeros días siempre son clave en cualquier ciclo, y el UWC Atlantic College lo confirma en su última publicación de Instagram, donde asegura que los estudiantes que se acaban de unir están sintiendo una sensación, hasta ahora desconocida para ellos, tras conocer por primera vez nuevos amigos o trasladarse a una nueva escuela que, para muchos, como es el caso de la Infanta Sofía, está lejos de casa. No obstante, los padres, familias o tutores de los menores también viven unas primeras semanas llenas de emociones, en la que muchos se acercan a las instalaciones para visitar el nuevo hogar de sus hijos en los próximos meses.

Es por ello que el centro ha querido compartir con sus seguidores las impresiones de dos padres que visitaban por primera vez el centro de estudios de Gales, los cuales, a juzgar por sus propias palabras, parecen estar encantados con la elección que han tomado y que repercute en la formación académica de su hijo. El señor y la señora Costa de Wit comienzan sus declaraciones haciendo referencia al tiempo que estarán sin verle, ya que hasta la llegada de la navidad estarán lejos de él. Aun así, saben que se lo va a pasar muy bien y que será una experiencia única y maravillosa para todos los alumnos que comienzan este nuevo curso.

El video lo han grabado después de haber visitado las instalaciones durante tres horas y sus palabras definen el centro como «extraordinario». Señalan que la comida les ha parecido exquisita y, con un tono de humor, recalcan que creen que su hijo comerá mejor que en casa. «Ojalá tuviéramos 16 años otra vez», comentan entre risas, haciendo referencia a que les hubiera encantado vivir una etapa así durante su adolescencia. Finalmente concluyen manifestando que han quedado muy impresionados con el trato y la experiencia vivida durante el primer día.

En el caso de la Infanta Sofía, se desconoce si sus padres, el Rey Felipe y la Reina Letizia, han acompañado a su hija menor hasta Gales. Cuando la princesa Leonor se incorporó a las clases, aún se mantenían ciertas restricciones importantes por la pandemia, pero ahora la situación ha cambiado, por lo que no sería de extrañar que la Infanta haya podido viajar junto a sus padres hasta su nuevo centro de estudios. Además, cabe destacar que, durante esta semana, el monarca y su esposa no tenían ningún tipo de compromiso oficial en sus agendas, algo que podría haber facilitado su traslado hasta Reino Unido, permaneciendo junto a su hija durante sus primeros días fuera de casa. Aun así, no ha habido ninguna confirmación al respecto.