La importancia del cuidado de la piel es algo que, quizás, durante años no le hemos dado importancia, pero como dice el refranero español «nunca es tarde si la dicha es buena». Si bien durante el verano debemos incrementar esos cuidados debido a la exposición al sol, el mar y la piscina, una vez entramos en el otoño hay que seguir con la misma rutina para así poder lucir una piel vitaminada y radiante y lo que es más importante, saludable.

Es importante incluir en nuestra skincare productos de vitamina C, ya que tienen un poder antioxidante que ayudará a proteger las barreras de la piel, pero también a que luzca uniforme y jugosa. Para ello, desde LOOK te vamos a recomendar tres productos a golpe de precio low cost de Garnier.

Contorno de ojos

Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el contorno de ojos. Siempre a toquecitos, ya que es la zona del rostro más sensible. Para ello, utilizaremos el de Vitamina C Skin Active, que es un tratamiento ideal para obtener una mirada iluminada y reducir los signos de fatiga. Además, logra reducir los 6 signos de fatiga: ojeras, lineas finas, tono apagado, falta de firmeza, falta de suavidad y apariencia general de la piel. Este producto, que tiene un precio de 8.95 euros, está formulado con niacinamida, vitamina c, cafeína y polvo de banana.

En tan solo unas semanas mejora la apariencia general de la piel, además, es una fórmula sin perfume, cruetly free y vegana.

Crema de día

Después del contorno, la crema, en este caso para la rutina de día utilizaremos la de Garnier Bio de 6,94 euros. Ayuda a mantener la piel hidratada y nutrida durante todo el día. Además, ayuda a difuminar las líneas de expresión, aumenta la luminosidad y mantiene la piel firme.

Se debe aplicar con movimientos circulares sobre el rostro y cuello, pero siempre que estas partes estén limpias. En 14 días la piel se ve más suave, uniforme, más luminosa y tersa. En 28 días las líneas de expresión se reducen

Sérum de Noche

Por último, y no por ello menos importante, incorporamos en las noches el sérum Skin Active Bi, ideal para aclarar las manchas oscuras, iluminar la piel apagada y reducir las lineas finas. Está formulado con ácido Hialurónico, con el que ayuda a hidratar y suavizar la piel, además de contener Vitamina C ideal para combatir la piel apagada y aumentar la luminosidad de la piel gracias a su poder antioxidante.