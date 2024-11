Colate señala a Álvaro Muñoz Escassi como responsable de su mala suerte en el amor: "Se lo pilla todo"

El pasado 20 de noviembre, Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, fue uno de los famosos que se desplazó hasta La Masía de José Luis (un reconocido local de eventos de la capital) para asistir a la X Edición de la Cena Solidaria organizada por la Fundación Infancia sin Fronteras. A su llegada, habló sin tapujos sobre la amistad que le une a Arancha de Benito, embajadora de la ONG mencionada, y se mostró muy contento de poder participar en este tipo de actos benéficos. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, los reporteros quisieron preguntarle por algunos temas de actualidad que han generado una gran expectación en la crónica social de nuestro país, como el nuevo romance de su íntimo amigo, Álvaro Muñoz Escassi, con Sheila Casas.

El jinete fue pillado con la concursante de Bailando con las estrellas, en una actitud muy cariñosa, por las calles de Madrid. Como era de esperar, las imágenes causaron un gran revuelo, aunque ellos siguen reiterando que tan solo mantienen una relación de amistad. Desde el evento mencionado, Colate ha destacado que «le encanta Sheila», por lo que en el caso de que hubiera surgido el amor entre ambos, Escassi contaría con el apoyo de su amigo.

Pero, lejos de limitarse a comentar este nuevo e inesperado affaire, la ex pareja de Paulina Rubio también ha hecho hincapié en que el colaborador de TardeAR está triunfando en el amor: «No para, es una máquina. No sé cómo puede», decía en un tono bromista. Sin embargo, comparando su situación con la del jinete, Colate afirmaba que a él no le iba tan bien: «Yo en el amor, como tiene todo Escassi, voy muy mal. Voy escaso, se lo pilla todo él», decía entre risas.

A pesar de todo, no se daba por vencido y, concluyendo su interacción con los medios encargados de cubrir el evento, Colate aseguraba que no estaba cerrado al mundo sentimental y que sería un «magnífico propósito para 2025» encontrar el amor. «Que las cosas vayan como tienen que ir», expresaba.

Un duro revés personal

A pesar de que Colate ha utilizado su característico sentido del humor en su última aparición pública, lo cierto es que hace unos días sufrió un complicado revés emocional tras enfrentarse a la muerte de un íntimo amigo. «Querido José, te has ido muy pronto y muy joven, como los grandes, pero nos has dejado aquí muy tristes y conmocionados», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram.

«Siempre te llevaremos en el corazón con tu buen rollo, tu autenticidad y tu enorme personalidad. Sigue bailando y disfrutando allí donde estés, que aquí siempre te llevaremos con nosotros», concluía.