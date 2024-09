Las claves del ‘misterioso’ nuevo trabajo de Carlo Costanzia

Los acontecimientos en torno a Carlo Costanzia generan una polémica constante sobre su figura. Ese componente de ser hijo de Mar Flores y yerno de Terelu Campos hace que su exposición mediática sea tan agresiva como inevitable. Sin embargo, por increíble que parezca, disfruta de uno de sus mejores momentos. En plena dulce espera para convertirse en padre junto a Alejandra Rubio, ahora tiene una buena nueva que celebrar: su primer contrato profesional desde que fuera condenado por estafa.

Carlo ha culminado su reinserción estampando su firma en un documento vinculante a Cuarzo Producciones, la productora de tv que le ha dado una nueva oportunidad. El misterio en torno a su nuevo trabajo ha sido alimentado por sus protagonistas. Su novia Alejandra aseguraba que «era un asalariado», pero se resistía a desvelar cuál era su ocupación. Mientras tanto, él mismo se tomaba con ironía y sonrisa sarcástica las preguntas al respecto y aseguraba que nunca había dejado de trabajar.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

El interrogante se ha ido poco a poco despejando e incluso la propia Alejandra Rubio aseguraba que estaba grabando un documental. Y lo está haciendo junto al padre de su primer hijo. Ambos han sido contratados por dicha empresa, tal y como ha confirmado Sandra Aladro: «Eso te compromete a una serie de obligaciones de estar disponible los días y las horas que la producción lo necesite».

Esta disponibilidad explica por fin la ausencia de Carlo en el desfile de su madre en la MBFWM. La propia Mar Flores se mostraba ciertamente triste y desconcertada cuando le preguntaron por ello ya que estaba previsto que Costanzia asistiera. Pero el trabajo es lo primero: «A principios del mes de septiembre a Carlo le llegó la invitación para el desfile del que era protagonista su madre. Él confirmó la asistencia. No osbstante, Carlo llama horas antes y dice que es posible que asista con una cámara de televisión porque está grabando un documental. Llegado el momento del desfile no hay señales de Carlo hasta un tiempo después, que vuelve a conectarse y llama y comunica que se ha alargado la grabación que estaba haciendo», ha contado la periodista.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Previamente, la propia Alejandra Rubio había excusado a su pareja por no estar presente junto a su madre en un momento tan importante: «Es tan simple como que Carlo estaba trabajando. Estaba previsto que terminase a una hora y terminó 15 minutos después de que llegase al desfile, por lo que no llegó».

Sea como fuera, lo cierto es que se trata de una noticia excelente para Carlo Costanzia, quien en una de sus entrevistas en ‘De Viernes’ se sinceraba sobre lo difícil que le estaba resultando encontrar oportunidades profesionales: «Estoy en privación de libertad con pulsera telemática. He llegado a estar en tercer grado cuatro meses y, después, ocho meses. Muchas veces he estado en calabozos por conducir bajo efectos de drogas, alcohol y no tener carnet en una de estas veces. Me he sentido un fracasado». Colaboraciones con medios de comunicación aparte, ahora tiene la oportunidad de resarcirse con un proyecto tan personal como una docuserie junto a Alejandra.