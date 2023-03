Clara Lago ha acudido en calidad de nominada a los Premios Unión de Actores, celebrados este lunes en Madrid, aunque, finalmente, se hizo con el galardón Ana de Armas por su papel en Blonde en la categoría de Mejor Actriz Producción Internacional. Antes de comenzar la gala y después de posar en el photocall, la actriz que formó parte del elenco de 8 apellidos vascos ha atendido a los medios de comunicación allí presentes.

Por la amistad que le une a Clara Lago con Hiba Abouk fue preguntada por la protagonista de El Príncipe, ya que no atraviesa su mejor momento personal después de que su marido, Achraf Hakimi esté siendo investigado por haber cometido, presuntamente, una agresión sexual a una mujer de 24 años, que acudió a la comisaría de Boulogne-Billancourt para narrar lo sucedido. Dato que informó Le Parisien.

La ex pareja de Dani Rovira ha indicado en esta intervención que «no he podido hablar con ella». «La he puesto un mensaje y me contestó que ya tomaríamos a tomar un café», ha explicado Clara Lago, sin querer entrar en detalles sobre este tema. De hecho, Clara ha preferido no opinar al respecto porque «no tiene toda la información».

Por ahora, Hiba Abouk sigue manteniéndose en un discreto segundo plano, al margen de todas las informaciones que están circulando en torno a este caso que la ha colocado en primera plana mediática. Pese a que siempre hace gala de su habitual discreción, de vez en cuando la actriz comparte píldoras de su vida privada en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de 2 millones de seguidores. Sin embargo, parece ser que, al menos por ahora, que prefiere mantener las distancias con el universo 2.0 al igual que ocurre con sus nulas apariciones públicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Por su parte, Achraf Hakimi tampoco se ha pronunciado al respecto, ya que todo este asunto está en manos de la justicia, que será quien dictamine su inocencia o, por el contrario su culpabilidad. La última publicación en las redes sociales del jugador corresponden al pasado 20 de febrero y tampoco se ha producido un movimiento por su parte.

El caso Achraf Hakimi

El mencionado medio francés relató que la denunciante y el futbolista comenzaron a hablar el pasado mes de enero a través de Instagram. Sin embargo, no fue hasta el 25 de febrero cuando la mujer en cuestión se desplazó hasta el domicilio del deportista. Según relata el digital, la joven se negó a tener relaciones sexuales con el marroquí, siendo en este momento cuando empezó la presunta violación. En ese instante, la joven se liberó del jugador y envió un mensaje a su amigo que fue hasta su localización a buscarla.