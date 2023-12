Sebastián Yatra confirmaba hace solo unos días que lo suyo con Aitana había terminado definitivamente. «Nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida, en este momento los dos estamos solteros y andamos cada quien viviendo su propio camino», declaraba el cantante ante la sorpresa de todos sus seguidores, y es que la relación no había llegado a cumplir ni siquiera un año. Tras esto, la joven catalana rompía a llorar durante un concierto en Bogotá asegurando que, emocionalmente, no se encontraba bien. Sin embargo, ya hay varios rumores que la relacionan con distintas personas. Y una de ellas es el artista Rels B.

Aitana junto a Sebastián Yatra en una imagen de archivo / Gtres

El joven, cuyo nombre real es Daniel Heredia Vidal, es un rapero que nació el 18 de octubre de 1993 en Palma de Mallorca y que goza de un gran éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. El pasado mes de mayo presentó el primer sencillo de su último disco titulado ‘Sin Gato’ (MIAU) y, durante su visita a La resistencia, le confesó a David Broncano que había llegado a facturar cerca de un millón de euros por un solo concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rels B (@skinnyflakk)

Sus inicios se remontan al año 2014 y en la actualidad, el cantante y compositor cuenta con más de cuatro millones y medio de seguidores solo en su perfil de Instagram. En su trayectoria profesional se citan colaboraciones con nombres como C. Tangana o Nathy Peluso, aunque una de las más polémicas hasta la fecha ha sido la que ha protagonizado junto a Aitana. Ha sido a raíz de la grabación del tema ‘Miamor’ cuando han empezado a relacionar a ambos artistas.

Así lo destacaba Pedro Jota Fernández en el programa En todas las salsas, señalando que el entorno artístico de Aitana le había confirmado que la pareja mantiene una «relación especial» puesto que, al colaborar juntos, surgió la chispa entre ambos. Sin embargo, estas declaraciones no han sido confirmadas ni desmentidas por ninguno de los protagonistas. De hecho, tras su regreso a España, Aitana respondía con humor a la prensa. «Supongo que llega la época en la que me conseguís un novio cada día y eso va a estar muy gracioso», comentó.

Rels B y Aitana / Redes sociales

Aunque si por algo es conocido Rels B es por no morderse la lengua. Hace poco más de un año, su nombre saltaba a los titulares por su encontronazo musical con Kidd Keo a causa de la canción ‘100 Trucks’. El tema molestó mucho a Keo ya que en él, decía, se hacían referencias a su persona tales como «Sácate mi nombre de tu boca», «Tú eres una rata y siempre lo has sido» o «Por aquí pegamos to’ los temas sin entrar en radio ni en Viva Latino». Y es que su conflicto venía de 2015.

Aunque Rels B negó que la canción fuera dedicada a él, el artista alicantino le devolvió el golpe a través de ‘Kidd Keo-SHUSHI (Cry Video)’, que tenía frases como: «Porque nunca has hecho canción con el Keo vives comido del ego», «Porque por un dólar abandonaste a los de calle» o «Seguro que no apareces si armo un conci’ en tu city». Pero lejos de terminar con esto la batalla entre los cantantes de música urbana, el mallorquín volvió a la carga poco después con ‘Beef a Kidd Keo’, donde asestó su golpe final al cantante, que no salió muy bien parado en el mencionado tema.