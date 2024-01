Cristian Castro pone fin a su tregua con Luis Miguel y desvela el último desplante que ha sufrido

En la década de los 90 había dos grandes cantantes que estaban en la cresta de la ola: Luis Miguel y Cristian Castro. Su fama dio la vuelta al mundo y esto generó una serie de rivalidades que han terminado teniendo consecuencias. A pesar de que los artistas disfrutaban de una bonita amistad, de un momento a otro todo saltó por los aries ¿El motivo? Una mujer: Daisy Fuentes.

Luis Miguel siempre se ha mantenido al margen de los rumores, pero Cristian terminó reconociendo que las sospechas eran ciertas. Según su versión, el Sol de México le traicionó, intentó perdonarle y él no supo apreciar el gesto, por eso decidió romper el vínculo que les unía. “Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito”, declaró durante una de sus entrevistas.

Cristian Castro posando / GTRES

En los últimos días este conflicto está más vivo que nunca porque Castro se dejó ver en un concierto de Luis Miguel. Cuando le preguntaron al respecto aseguró que el equipo le había invitado personalmente. En un primer momento no le extrañó, pues llevaban un tiempo intentando firmar la paz, pero todo esto ha terminado cayendo en saco roto.

Cristian Castro finaliza su tregua con Luis Miguel

Hace relativamente poco, Cristian Castro dio unas declaraciones que marcaron un antes y un después. Aseguró que Luis Miguel y él se habían acercado. Exactamente dijo: “Estamos mejor que nunca. Ahora me puso en su Instagram. Puso una historia en la que yo hablé bien de él porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo.

Después de estas palabras, Castro se presentó en el concierto que su antiguo amigo dio en Argentina y cuando todo parecía ir bien ha vuelto a estallar una nueva guerra. El artista intentó saludar al Sol de México, pero este no quiso recibirle. Por eso piensa que todo ha sido una estrategia para blanquear su imagen.

El desplante de Luis Miguel a Cristian Castro

Cristian Castro cantando / GTRES

Castro insiste en que acudió al concierto porque recibió unas invitaciones por parte del círculo del Sol de México. “El que me invitó me dijo: ‘estas entradas te las dejó Luis, el mismo Luis Miguel. Son entradas que él te está dando’. Entonces yo le dije: ‘muy agradecido, muchas gracias’, pero luego hubo más”. Su sorpresa fue que su compañero se negó a recibirle de forma personal. Este desplante ha terminado con su paciencia, por eso ha hablado más claro que nunca del conflicto que hay entre ellos.

La mujer que separó a los artistas

El intérprete de Azul tiene claro cómo empezó el conflicto que le ha terminado separando de Luis Miguel. En una de sus entrevistas fechó este distanciamiento a mediados de los 90, cuando el Sol de México se acercó a Daisy Fuentes. “La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, declaró el cantante.

Luis Miguel cantando en México / GTRES

En esta misma intervención, Cristian insistió en que su enemistad no le había nublado la razón. En todo momento asumió el talento de su contrincante, a pesar de su pasado en común. “Creo que es injusto compararnos porque el triunfo de Luis ha sido tremendo, no se compara con el mío. Yo he tenido un buen triunfo, y me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado Luismi, toda su carrera, todo lo lindo, toda su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa y no deberíamos compararlo conmigo para nada”.

Sin embargo, estas intenciones no han servido de nada y actualmente vuelven a estar enfrentados.