Hay ocasiones en que las historias de amor de la ficción traspasan la pantalla para convertirse en realidad. Ese fue el caso de la que protagonizan el Chino Darín y Úrsula Corberó. Desde entonces, lo suyo ha sido un discreto romance que no ha necesitado darse altavoz mediático de ningún tipo; un cuento de hadas consolidado que superó la distancia que los separaba en un principio.

La pareja se conoció hace casi ocho años rodando la serie La Embajada. Curiosamente, interpretaban a una pareja en la pequeña pantalla que acabaría siéndolo en la vida real. Corría el año 2016 y Chino Darín había aterrizado como un auténtico ciclón en nuestro país. Era un actor demandado por las productoras y había conquistado a una de las actrices españolas más carismáticas e influyentes.

Chino Darín y Úrsula Corberó, juntos en el Festival de San Sebastián / Gtres

El hijo del icónico y galardonado Ricardo Darín nació el 14 de enero de 1989 en la ciudad argentina de San Nicolás de los Arroyos, situada en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene una hermana a la que está muy unido. Profesionalmente, resulta curiosa su trayectoria. Empezó estudiando cine y realización para crear película, pero acabó cambiándose de lado y poniéndose delante de las cámaras. Caprichos del destino, o no.

Aunque al principio tuvieron que enfrentarse a la distancia porque él seguía en Argentina trabajando, finalmente el amor ganó, como siempre: «Él es divino, no me había pasado nunca, estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y pasan y hay que tratarlas con naturalidad. Siempre he dicho que no iba a salir más con una actriz ni que lo iba a volver a intentar porque he tenido experiencias anteriores y en general son complicadas las actrices», confesaba Úrsula.

Chino Darín

No todos saben que Chino Darín cumplió un sueño al compartir escenas con Penélope Cruz, una de sus actrices favoritas, con permiso de ‘su’ Úrsula Corberó: «Es fantástica. Siempre he sido un ferviente admirador suyo, sobre todo me encanta La niña de tus ojos y estamos haciendo la secuela de esa película. Para mí es un placer y un privilegio poder trabajar al lado de ella. Como compañera de trabajo es realmente muy generosa y dada a trabajar en conjunto las escenas (…) Es una estrella mundial, donde vaya la conoce todo el mundo. En el trato, en el mano a mano, en el trabajo, es lo más cálido con lo que me ha tocado compartir set», dijo el novio de la actriz española.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Úrsula Corberó 🧸 (@ursulolita)

Las redes sociales se han convertido en el principal museo de imágenes románticas de la pareja, pero se sienten libres para no compartir nada juntos durante un tiempo. Además, son felices sin tener planes de matrimonio ni de tener hijos, al menos en este momento. Ahora lo que quieren es disfrutar del cénit de su vida profesional. Hay que recordar que Úrsula Corberó ha cerrado un 2023 espectacular, en el que ha estado en boca de todos con su interpretación de Rosa Peral en el Crimen de la Guardia Urbana, que le ha valido para ganar un Premio Ondas.