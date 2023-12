El paso atrás de Penélope Cruz en el blindaje de sus hijos

Penélope Cruz ha pasado a la historia como una de las actrices españolas que mayor repercusión internacional ha conseguido a lo largo de su trayectoria en la gran pantalla. No obstante, pese a la alta fama que sostiene a sus espaldas, lo cierto es que su vida personal siempre ha estado guardada y conservada entre los hilos más discretos y herméticos posibles. Algo que ha resultado imposible para muchos de sus compañeros de profesión. En este caso en particular, la actriz señalada tiene doble mérito en ese sentido y es que su faceta más íntima la comparte con otro rostro conocido del ámbito de la interpretación: Javier Bardem. Desde hace más de una década, la pareja mantiene una relación sentimental de donde han nacido dos hijos en común, Leo y Luna.

Los pequeños del clan siempre han estado blindados por sus dos progenitores de cara a la esfera pública, siendo escasas las ocasiones en las que han aparecido junto a ellos frente a las cámaras. Tan solo han sido mencionados, esporádicamente, por Penélope y Javier, en alguna que otra entrevista, aunque de normal suelen mostrarse bastante reacios a desvelar ningún detalle sobre los menores. En las redes sociales tampoco muestran imágenes en familia, por lo que tan solo ha trascendido algún que otro robado por paparazzis a lo largo de estos últimos años.

Penélope Cruz y Javier Bardem en la 36º edición de los premios Goya/ Gtres

Sin embargo, la última aparición pública de Penélope ha llamado la atención a más de uno. Y es que, dejando atrás el blindaje mencionado, la intérprete ha acudido a un acto celebrado en Londres junto a su primogénito. El evento era organizado por la Academia Británica de Cine y comenzó horas después de que Penélope asistiera al estreno de una de sus últimas películas, titulada Ferrari. Fue precisamente durante la entrevista que concedió a la revista ¡Hello! (con motivo de la llegada de este nuevo proyecto audiovisual a la gran pantalla) donde hizo una excepción y se lanzó a hablar sobre su maternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

«Alguien muy especial para mí está en esta sala, mi hijo. Él es muy especial para mí. Mis hijos son lo más importante en mi vida y no vienen a muchas de estas cosas», señalaba orgullosa. Por otro lado, Penélope desveló cuestiones personales como los motivos que le habían obligado a retrasar la maternidad hasta los 37 años, lo que estaba muy vinculado al ritmo de trabajo al que se enfrentaba en Hollywood: «Nadie me obligaba a hacer eso, pero tenía la energía en ese momento y sabía que era el momento, porque cuando llegara el momento de tener hijos, no querría ese ritmo, querría criar a mis hijos yo misma», concluía.

Estas inesperadas declaraciones por parte de Penélope han puesto en el punto de mira el cambio de actitud tan relevante que ha mostrado públicamente, en cuanto a su faceta más personal se refiere. Por ahora, habrá que ver si estas declaraciones han sido fruto de un momento puntual o si, por el contrario, de ahora en adelante será más común verla acompañada de sus dos pequeños.