Chenoa no es la única: otras famosas que han optado por un traje blanco para empezar de cero

El pasado mes de octubre estuvo repleto de fechas importantes en el calendario de la princesa Leonor. La futura reina de España estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella, de hecho algunos expertos ya hablan de la Leonormanía. Todos sus pasos se convierten en tendencia, por eso el traje por el que se decantó para jurar la Constitución está dando tanto de qué hablar. Chenoa se ha inspirado en este estilismo para empezar de cero gracias a la nueva era de Operación Triunfo.

Chenoa es la presentadora del concurso y todos los ojos estaban puestos en ella durante la primera gala, sobre todo porque era su reaparición desde su ruptura con Miguel Sánchez. La artista eligió para la ocasión un traje inspirado en doña Leonor de Borbón. Sin embargo, el mérito no es de la hija mayor del Rey Felipe, sino de doña Letizia. Nuestra monarca llevó un traje de las mismas características el día de su compromiso. Aunque pueda parecer sorprendente, no son las únicas personalidades que se han decantado por esta opción en los momentos importantes.

Chenoa empieza de cero haciéndole un guiño a la princesa Leonor

La Princesa Leonor en su jura de la Constitución / GTRES

La productora Gestmusic ha llegado a un acuerdo con Operación Triunfo para seguir emitiendo programas, pero desde un punto de vista diferente. La nueva temporada no podrá verse en ninguna cadena de televisión, solo está disponible a través de Amazon Prime Vídeo. Es la primera vez que la plataforma emite un concurso en directo, Chenoa es la presentadora y estaba sometida a mucha presión durante el estreno. Sin embargo, todo salió perfectamente.

La primera gala de Operación Triunfo ha sido un éxito rotundo y no son pocos los que hablan del guiño que Chenoa ha tenido con la princesa Leonor. La ex de David Bisbal llevaba un traje muy parecido al que usó la heredera durante la jura de la Constitución. No obstante el de ella estaba firmado por Laura Bernal y lo combinó con unas sandalias con tacón en rosa fucsia de la marca Magrit Shoes.

Chenoa no es la única: Ana Rosa Quintana se adelantó

Ana Rosa Quintana en el estreno de ‘TardeAR’ / Telecinco

Ana Rosa Quintana es una de las presentadoras más importantes de nuestro país y todos sus proyectos se convierten en un éxito. Además de su faceta como personaje público, es responsable de la productora Unicorn Content y está detrás de programas muy interesantes. La periodista tiene claro cómo funciona el mundo del entretenimiento y sigue unas normas estrictas para ser la mejor en su profesión.

Ana Rosa, haciendo honor a la generosidad que siempre le ha caracterizado, explicó en una ocasión el motivo por el que iba vestida de blanco en sus momentos importantes. Después de dos décadas triunfando en las mañanas de Telecinco, se mudó a las tardes para empezar de cero e inaugurar una nueva etapa dorada. Todo el mundo se dio cuenta de que llevaba puesto un traje blanco, un traje parecido al que posteriormente han usado la princesa Leonor y Chenoa. ¿El motivo? El blanco es su color de la suerte.

La reina Letizia también apostó por el blanco

La Reina Letizia durante su compromiso / GTRES

El 6 de noviembre de 2003, los Reyes Felipe y Letizia anunciaron su compromiso en el Palacio de El Pardo. No fueron pocos los que repararon en la presencia de nuestra reina, por entonces princesa de Asturias. Eligió para la ocasión un impoluto traje de color blanco firmado por Armani y valorado en 1.800 euros. Un estilismo que ha inaugurado una moda cuyo rasgo más característico es la buena suerte