Chenoa sorprende al revelar cuál es su estado civil tras romper con Miguel Sánchez

¿Se ha reconciliado Chenoa con Miguel Sánchez después de su repentina separación? Cada vez son más los que se hacen esta pregunta y la cantante no ha tenido más remedio que dar un paso al frente para actualizar su situación. Cuando le han preguntado por su estado civil ha dejado claro que no ha vuelto con el famoso urólogo.

Tras muchas semanas especulando sobre su vida sentimental, ha pensado que la mejor opción es contar la verdad e intentar evitar nuevos escándalos. Chenoa siempre se ha caracterizado por mantener las distancias y por proteger su esfera privada, pero en los últimos tiempos ha tenido que saltarse sus propias normas.

Chenoa en el estreno de Operación Triunfo / Isntagram

Han señalado al entorno de Miguel Sánchez porque la familia de Chenoa es bastante prudente. Fuentes cercanas insisten en que fue alguien relacionado con Miguel el encargado de filtrar la separación. La artista conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo y no se molestó por disimular. Habló con el periodista Iván Reboso, uno de sus grandes amigos, y reconoció que las sospechas eran ciertas. De hecho agradeció el trato que estaba recibiendo por parte de la prensa.

Chenoa ha participado en un programa radiofónico y ha desvelado que no se ha reconciliado con Miguel Sánchez. Han estado poco más de un año casado y cuando todo parecía ir bien el colaborador de Telecinco Omar Suárez anunció la ruptura.

El estado civil de Chenoa tras su separación

Chenoa con Miguel Sánchez / GTRES

Chenoa han participado en Tómatelo en serio, un programa radiofónico que ha conseguido las declaraciones más esperadas. «Pero, ¿estás casada?», le han preguntado. A lo que ella ha respondido sin rodeos: «No, ya no estoy casada». Estas palabras han dado a entender que ya ha firmado los papeles de la separación, a pesar de que ella no ha dado tantos detalles porque entiende que Miguel Sánchez es una persona anónima y no le quiere involucraren estos escándalos.

Para entender la situación entre la presentadora de Operación Triunfo y Miguel Sánchez hay que remontarnos a su boda. Fuentes cercanas aseguraron que el urólogo estaba molesto porque no quería vender la exclusiva de su boda. Hizo un esfuerzo para cumplir con la voluntad de Chenoa y tuvo consecuencias a nivel profesional porque se dedica a otra cosa completamente diferente y no está acostumbrado a ser el protagonista de la crónica social.

Chenoa tenía esperanza

Chenoa con Miguel Sánchez / GTRES

Cuando salió a la luz la noticia de su separación, Chenoa prometió que era una situación «temporal» y que todavía no había tomado la decisión definitiva. El problema es que el asunto se ha convertido en un tema de interés público y ha tenido que dar nuevos datos para satisfacer las dudas de sus seguidores. No suele pronunciarse en este tipo de conflictos, pero ha hecho una excepción porque cada vez se siente más cómoda y tiene más confianza en este tipo de cuestiones.

Chenoa es presentadora de un programa de éxito y entiende perfectamente cómo funciona la industria de entretenimiento. Es mejor ser directa y no intentar ocultar ningún dato porque al final termina haciéndose público y las consecuencias son mucho más serias. Ese es el motivo por el que ha confirmado que ya no está casada con Miguel, dejando en el aire si han formalizado la ruptura