Desde siempre, Chabeli Iglesias ha estado muy volcada con las causas solidarias. Recientemente, ha reaparecido en la cena de Mensajeros de la Paz que organizó el padre Ángel en Miami (Estados Unidos). En el marco de esta cita, en la que hizo gala de su habitual cercanía, se pronunció sobre cómo se encuentra su padre, Julio Iglesias.

«Mi padre está muy bien. Mi padre está muy bien y mi madre va…, mi padre está fenomenal y mi madre también, los dos están muy bien», indicó, con una sonrisa. De esta manera, la hermana de Tamara Falcó dio a conocer que el intérprete de Con la misma piedra atraviesa un buen momento.

Chábeli Iglesias en la gala de ‘mensajeros de la Paz’. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones tienen lugar tan solo unas horas antes de conocerse la muerte de Mario Vargas Llosa. El reconocido escritor falleció a los 89 años en Lima (Perú). Fue su hijo Álvaro, quien a través de una misiva publicada en su cuenta de X (antiguo Twitter) dio a conocer la triste pérdida del ganador del premio Nobel de Literatura en 2010, galardón que le convirtió en el último escritor de habla hispana en ganar el citado reconocimiento.

«Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperemos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera y deja atrás una obra que lo sobrevivirá», dijo en las primeras líneas. «Procederemos en las últimas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados», finalizó el comunicado.

Julio Iglesias y Chabeli en el pasado. (Foto: Gtres)

El comunicado de Julio Iglesias

Hace tan solo unas semanas, Julio Iglesias rompió con su habitual hermetismo para emitir un escrito con el que actualizó su estado de salud. «Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz», comenzó diciendo a través de la revista ¡Hola!

Y es que, las informaciones sobre su estado de salud empezaron a circular cuando Carlos Herrera se pronunció sobre la situación actual de Julio Iglesias. «Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge. Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente», continuó el cantante. «Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón. Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse, es seguir trabajando», terminó diciendo.