Antes de terminar el 2022, Céline Dion se dirigía a sus más de 5,2 millones de seguidores para dar una noticia que no le habría gustado dar. Después de varias pruebas médicas, le diagnosticaron a la artista una enfermedad neurológica rara que le obligaba a cancelar su gira europea de 2023. Un duro revés que le provoca espasmos musculares y del que dio todos los detalles en dos vídeos colgados en su perfil.

La ganadora de un Grammy ha publicado este jueves el vídeoclip de la canción que da título a su nueva hit Love Again. La banda sonora de la película, que saldrá a la venta el 14 de mayo (el mismo día del estreno), también incluirá cinco nuevas canciones de Dion. El lyric video muestra escenas de la película, protagonizada por Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Dion y un cameo sorpresa de Nick Jonas.

«No tienes que mover una montaña, sólo seguir moviéndote. Cada movimiento es una nueva emoción. No tienes que encontrar las respuestas, sólo seguir intentándolo», canta Céline Dion en la canción que da título al disco. Ante este nuevo reto profesional, la cantante lanza un importante mensaje de esperanza.

Sobre sus compañeros de reparto, Céline ha dicho que se divirtió mucho durante el rodaje. «Y tener el privilegio de aparecer con los bellos y talentosos actores Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en mi primer largometraje es un regalo que apreciaré para siempre», ha dicho la cantautora, de 55 años, en un comunicado de prensa. Y añadió: «Creo que es una historia maravillosa para sentirse bien, y espero que a la gente le guste, y que también le gusten las nuevas canciones».

El mensaje de la canción

El videoclip está protagonizado por Chopra Jonas y la estrella de Outlander Heughan como Mira y Rob, que se conocen después de que Mira envía mensajes románticos al antiguo número de teléfono de su difunto prometido, «sin darse cuenta de que el número fue reasignado al nuevo teléfono de trabajo de Rob Burns», según una sinopsis oficial. Lo que trata de transmitir la artista en este clip que dura poco más de tres minutos es que no hay que tener miedo a ser felices en la vida pese a las complicadas situaciones que puedan ir ocurriendo con el paso del tiempo.

El síndrome de Céline Dion

«Recientemente, me diagnosticaron una afección neurológica muy rara llamada síndrome de la persona rígida, que afecta a una entre un millón de personas. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo», contó.

Sin poder reprimir las lágrimas, Dion explicó que «los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes». «Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo a mis hijos», añadió la artista.

Pese a que su gran pasión es cantar tuvo que poner freno a sus deseos de subirse a un escenario. «Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar», contó sin poder evitar los sollozos.