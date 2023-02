Cayetano Rivera fulmina a Irene Montero en las redes sociales con el contador de OKDIARIO

Cayetano Rivera (46) ha vuelto a twitter con toda la artillería cargada. Tras varios meses de silencio en la red social propiedad de Elon Musk (51)-«me decepcionó»-, expresó; el hijo de Paquirri ha regresado, coincidiendo con su segundo festejo de la temporada de 2023, para anunciar los once festivales taurinos donde se anunciará en los meses de febrero, marzo y abril, con motivo de su temporada solidaria en los ruedos. «Hace mucho tiempo que no entro por aquí. Twitter me decepcionó. A ver si el Sr. @elonmusk de verdad ha cambiado las cosas», ha escrito.

No obstante, y más allá de lo que tiene que ver con él profesionalmente hablando, Cayetano ha aprovechado también su vuelta al universo 2.0 para cargar contra Irene Montero (35) y la reciente aprobación de la Ley de solo sí es sí que establece un único delito (agresión sexual) con independiente de si medió violencia o intimidación. «¿Pedir perdón? No. ¿Signos de arrepentimiento? No. ¿Corregir? No. ¿Dimitir? Menos. @IreneMontero @PODEMOS», ha escrito el diestro junto a una imagen en la que aparece la ministra de Podemos con el siguiente texto, fruto del contador de Okdiario: «469 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de penas de la ley Montero».

La publicación ya acumula 4.000 likes y 1.300 retweets que aluden a la rebaja de penas a los agresores sexuales en aplicación de la ley. «Ellos no saben pedir perdón. Sólo juzgar y actuar a su conveniencia», «¿Pedir perdón? No saben que existe esa palabra», expresan algunos usuarios.

Las palabras de Cayetano llegan tan solo unas horas después de que la ministra Montero pidiera este miércoles al PSOE, en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, «un acuerdo» sobre la reforma de «la Ley del solo sí es sí antes de que su debate al pleno» y «se retroceda en los derechos de las mujeres» con los votos de PP y Vox. «El acuerdo es posible siempre que se mantenga el consentimiento. El riesgo que tenemos ahora es que con los votos del PP y de Vox volvamos al Código Penal de la violencia y la intimidación, en el que a las mujeres se les exige probar con la gravedad de las heridas en su cuerpo que han sido víctimas de una agresión sexual y para ser creídas», ha manifestado.