La vida de Cayetano Rivera ha cambiado mucho los últimos meses. Hoy, 13 de enero, el torero celebra una nueva vuelta al sol en su momento más agridulce, pues soplará la velas rodeado de los suyos y con una ausencia muy marcada: la de su ex mujer. A sus 46 años, el hijo de Carmen Ordoñez se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, en el que, sin duda, ha contado con el apoyo incondicional de Kiko Rivera, con el que ha conseguido acercar posturas hasta llegar a formar una relación basada en la buena sintonía.

Fue el pasado mes de octubre cuando salió a la luz que Eva González y Cayetano Rivera habían separado sus caminos de forma definitiva sus caminos. Al parecer, la pareja no habría superado la grave crisis provocada por la nueva entrada en escena de Karelys, con quien el torero tuvo presuntamente un affaire; un desliz que ha terminado de dinamitar su matrimonio tras 13 años de relación y un hijo en común. Desde entonces, la distancia y el silencio han sido las mejores armas de la pareja, que se han alejado del foco mediático en estos complicados momentos. Sin embargo, hace apenas unos días, se publicaron unas fotografías en las que el torero y la modelo habían acercado posturas por el bien del pequeño.

Ha sido durante estas festividades navideñas cuando han experimentado un acercamiento, protagonizando un cariñoso reencuentro en una fiesta del colegio de su hijo y, más tarde, en la cabalgata de los Reyes Magos que disfrutaron en la localidad sevillana de Mairena del Alcor. En las instantáneas publicadas por ¡Hola! se puede ver a Eva y Cayetano alardeando de su cariño y su complicidad, aunque el destino haya separado sus caminos. Un reencuentro que deja claro que, pase lo que pase, continúan siendo una familia.

Distanciamiento con su hermano Francisco

Pero este 2023 y, en concreto, este nuevo cumpleaños, no solo ha estado marcado por el sonado acercamiento sentimental con la madre de su hijo, sino también por la distancia existente entre él y Francisco. Los hermanos se han mantenido siempre unidos ante la adversidad, desde la muerte de su padre cuando eran niños hasta los problemas de Carmina Ordoñez. Ambos encontraron en el otro el hombro en el que llorar, pero todo parece haber cambiado.

Mientras Cayetano ha tendido puentes con Kiko Rivera, intentando mantener la relación con su familia paterna, Fran no ha puesto de su parte en esta cuestión. Algo que se ha podido apreciar durante las Navidades, ya que los hermanos no se han reunido como antaño. Quien sí se han dejado ver han sido Cayetano y el hijo de Isabel Pantoja, que no han dudado en compartir los buenos momentos en las redes sociales. Juntos pasaron el Día de Navidad y, más tarde, volvieron a reencontrarse para establecer un propósito en común para 2023: reír más. «No importa la edad, un hermano es siempre una bendición. Te quiero», compartió el Dj.

Sea como fuere, hay una realidad, y esa es que el gran ausente es Francisco y que la relación con su hermano Cayetano no atraviesa su mejor momento. «Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son, no hay que darle más vueltas. Ante todo, somos hermanos», dijo el pasado mes de octubre. Pero parece que la sangre no les ha conseguido unir: «Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo».