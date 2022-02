Cayetano Martínez de Irujo ha sido el encargado de recoger en la ciudad de Jerez un galardón en homenaje a su madre, Cayetana Fitz-James Stuart. Se trata del premio Alma Flamenca, que le ha sido concedido a la que fuera duquesa de Alba por pasión por el baile flamenco y su devoción por la tierra de Andalucía. Sin duda, la aristócrata ha sido una de las mejores embajadoras de la cultura y las tradiciones andaluzas.

Una noche llena de emociones en la que el duque de Arjona ha dedicado unas palabras emotivas a su madre: “es un orgullo y honor representar a mi madre y recordarla. Ella no es que tuviera devoción, sino que sentía pasión, tenía amor por Andalucía, por el flamenco, por el mundo gitano, por la Semana Santa… Y yo, en lo poquito que puedo, sigo la senda que ella marcó y agradezco de todo corazón que siete años después os acordéis de ella de esta manera”, ha dicho en su discurso.

Muy contento con este reconocimiento, el aristócrata ha asegurado se ha mostrado emocionado: “no dejo de emocionarme yo con las cosas de mi madre. La verdad es que siete años después, el recuerdo que hay de ella en todos los sitios y ya en Andalucía no digamos, pero en todos sitios donde voy. Era tan grande y se lo merece, porque dejo un legado tan impresionante de oraciones, de ayuda, de entrega, de pasión, aquí en Andalucía”, ha revelado.

A pesar de que el aristócrata tenía algunos compromisos estos días, ha preferido estar en Jerez: “tenía este fin de semana una competición pero la he dejado. Siempre que me piden algo para ella o de ella, no lo dudo. Para mí es un orgullo estar aquí, y no puedo evitarlo, me emociono siempre” ha recalcado.

Cayetano ha reconocido que en los últimos tiempos se encuentra mejor: “he pasado unos años muy malos, porque todos lo que ha pasado después de ella ha sido muy difícil y muy duro, pero bueno ya está superado y lo bonito es que mantengo el recuerdo de ella como si fuera ayer y todo lo que sea reconocimiento de ella es que se lo merece tanto que me da un orgullo y una emoción impresionante”, ha explicado.

Recientemente se conocía la noticia de que un internauta se había hecho pasar por el actor Antonio Resines mientras este estaba ingresado, algo que el conde de Salvatierra conoce de cerca, ya que también le ha ocurrido a él mismo. En el caso del aristócrata, una persona suplantó su identidad, utilizando su imagen para anunciar la venta del Palacio de Arbaizenea, edificio que su madre le dejó y del que nunca se plantearía deshacerse: “ha sido alucinante. He estado perplejo los últimos meses. Ya han quitado la página. Lo peor es que parece mentira que en una red social se ejerza la delicuencia, se estafe a la gente, porque ha habido gente a la que han robado dinero, y ni te atiendan. Tres meses me ha costado y me ha costado dinero a mí. He tenido que contratar a una abogada especialista y hemos ido a denunciar varias veces y con un notario y no os podéis imaginar, y gracias a vosotros, a los medios”, ha comentado.

El aristócrata no ha dudado en pronunciarse sobre el nuevo novio de su sobrina, Tana Rivera, al que presentó en sociedad hace unos días en Sevilla: “sí lo he conocido. He cenado con él y con Tana. La veo muy contenta y me parece un chico muy trabajador, muy emprendedor, que tiene sus negocios, y muy bien, la verdad. Los veo muy bien. Muy contento por ellos”, ha recalcado.