Cayetano Martínez de Irujo no pasa por su mejor momento de salud, pues se encuentra ingresado debido a sus problemas de obstrucción intestinal, que le obligaron a ser intervenido de urgencia. El duque de Arjona posee una salud de hierro, con un talón de Aquiles, que le lleva cada cierto tiempo a ser ingresado, como ocurre ahora. Esta situación no le va a permitir acudir a la boda de su sobrino Carlos Fitz-James Stuart como era su deseo, pues suponía su reencuentro con el resto de su familia. Si bien Cayetano no va a poder estar presente en el `sí quiero´, que tendrá lugar en el Palacio de Liria, es cierto que todos se acordarán de él en esa jornada tan especial para los Alba, pues la relación del Conde de Salvatierra con sus hermanos ha mejorado tanto que ha recibido la visita de algunos de ellos como Eugenia Martínez de Irujo o Carlos Fitz-James.

Después de meses de distanciamiento familiar, Cayetano parece haber hecho las paces y ya han quedado en el olvido las disputas del pasado. Todo comenzó poco después del fallecimiento de la duquesa de Alba cuando el primogénito de doña Cayetana y heredero del Palacio de Liria le invitó a su hermano a abandonar la que había sido durante años su residencia. Esto no gustó al duque de Arjona, quien seguidamente publicó una biografía que resultó de lo más molesta para todos sus hermanos. Cayetano siempre se quejó que le habían dejado en la calle, pero ahora descubrimos cuál es su verdadera fortuna y su fuente de ingresos, pues son varios los negocios que le reportan suculentos beneficios.

Se estima su fortuna en unos 40 millones de euros, pues posee muchas propiedades y a esto hay que añadir su trabajo como entrenador ecuestre de HSM Yeguada y el equipo Equinosport, un proyecto que le ha ilusionado mucho. Le permite demostrar todos sus conocimientos equinos, dado que lleva desde los 5 años subido a un caballo y es una de las personas que mejor conoce los concursos de saltos en nuestro país. Por ello, no se pudo resistir a la oferta que le hizo el jinete Antonio Cejudo, como entrenador y responsable de planificación deportiva. Su labor la lleva a cabo en Andalucía, lo que le permite también estar muy pendiente de su finca Las Arroyuelas, en Carmona, que hasta ahora era su actividad económica principal, gracias a la explotación agraria de sus 1.400 hectáreas.

Estos ingresos que percibe con sus negocios se unen a los obtenidos con la venta de su parte del aceite y productos gourmet de la Casa de Alba y por los que recibió 300.000 euros, una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que la empresa daba pérdidas. Además, la duquesa de Alba le dejó en herencia el Palacio de Arbaisenea, en San Sebastián, donde actualmente se ofrecen bodas y eventos especiales, algo que le estaba dejando unos ingresos de unos 6 millones de euros, antes de la pandemia. Por si esto fuese poco, tiene a la venta un piso en el centro de Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor, por el que pide medio millón de euros. Hasta hace poco lo tenía alquilado, por lo que recibía una suculenta renta mensual. A esto se une el chalet que posee en la urbanización La Finca, una de las más exclusivas de las afueras de Madrid y lugar elegido para vivir por muchos de nuestros famosos y futbolistas.