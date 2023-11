Cayetana Rivera: todos los detalles de su deslumbrante presente como ‘VIP event manager’

Sería tan fácil como injusto caer en el error de hablar únicamente de Cayetana Rivera Martínez de Irujo por sus apellidos. No en vano, su nombre está ligado a dos de las familias más ilustres de la aristocracia y de la alta sociedad española. Lo que ha quedado fuera de toda duda es que ya brilla con luz propia y que además lo hace por méritos probados.

La materialización de esta afirmación ha tenido fecha y lugar. Fue este pasado lunes 13 de noviembre en Sevilla. La capital hispalense se ha erigido esta semana como el epicentro neurálgico mundial de la música gracias a la celebración de los Grammy Latinos 2023. Esto es algo que no es baladí puesto que se trata de la primera ocasión que los prestigiosos galardones salen de Estados Unidos y la ciudad del Guadalquivir ha sido la afortunada para acoger su celebración. Durante las últimas horas, tiene un color más especial que nunca, con sus calles y lugares más emblemáticos engalanados para la ocasión, con sus habitantes derrochando su simpatía y gracejo natural y demostrando por qué es uno de los lugares mejor valorados de nuestro país.

Cayetana Rivera en una corrida de toros / Gtres

Más allá de la gran gala de los Grammy Latinos, que se celebra este mismo jueves por la noche, existe un gran entramado paralelo de eventos VIP, normalmente en forma fiestas que captan la atención internacional. No todos saben que tras esta elegante antesala se encuentra Cayetana Rivera.

La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo trabajó en El Flamenco es Universal, un evento al calor de los premios musicales, que rindió homenaje a un estilo tan típico y al que se tiene profunda devoción en su cuna, Andalucía, y que se celebró en la icónica Plaza de España. Hasta allí se desplazaron multitud de caras conocidas al margen de sus padres: Juanes, Vanesa Martín, Lola Índigo, Danna Paola, David Bisbal y Rosanna Zanetti, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ o Los Morancos, entre otros.

Cayetana Rivera Martínez de Irujo en Sevilla / Gtres

La cita ha sido referencial dentro de los actos previos a los Grammy y muy aplaudida. En la sombra y trabajando duro se encontraba Cayetana. No le hizo falta arreglarse ni posar en el photocall para estar pendiente de que todo saliera a la perfección. Los pequeños detalles marcan la diferencia y a ella no se le iba a escapar ninguno. No podía ser de otra manera. Fruto de esa dedicación, la fiesta flamenca fue un rotundo éxito que le permitió salir por la puerta grande.

El sueño de Cayetana Rivera se hace real

Por si queda alguna duda a estas alturas de nuestra historia, sepan los lectores que Cayetana Rivera se dedica de lleno a la organización de eventos. Esta es su verdadera labor profesional y no la de creadora de contenido en redes, por más que se la tenga considerada como una de las mejores influencers españolas, una etiqueta de la que ella rehúye.

Tanto es así que hace poco entraba a formar parte de uno de los equipos más potentes del sector, Grupo Pacífico. Esta empresa tiene una visión de negocio centrada «en establecer conexiones emocionales, potenciando el engagement entre nuestros clientes y sus diferentes públicos, mediante la organización de congresos, incentivos y eventos, en los que prima una cuidada logística, un componente tecnológico en constante evolución y, todo ello, enlazado con una comunicación a la medida de las necesidades de nuestros clientes», según detalla su CEO, Mario Milán. 40 años de experiencia, más de 200 profesionales y más de 2.000 eventos anuales avalan a esta compañía con sede en Madrid en la que trabaja Cayetana Rivera a lo largo y ancho de todo el país, si bien ella permanece afincada en la capital andaluza.

Cayetana Rivera en los Premios Goya / Gtres

La joven lleva tiempo dedicándose a esta tarea, pero su evento flamenco en Sevilla fue el cénit de una carrera que tan solo está dando sus primeros pasos. La próxima gran cita para ella será el after party que está preparado para después de la gala de los Grammy Latinos. Un gran evento cuyas características se guardan con discreción para evitar filtraciones y garantizar las sorpresas para el que Cayetana está trabajando.

Los que la conocen saben que este desarrollo profesional que está teniendo le llena de ilusión, de felicidad y que la hace completamente feliz. Cayetana Rivera tiene muy claro que quiere dedicarse a la organización de eventos toda su vida. Así pues, abran paso a toda una VIP Event Manager.