Cayetana Guillén Cuervo rompe una lanza a favor de su sector en medio de la polémica

Cayetana Guillén Cuervo ha roto una lanza a favor de la industria cinematográfica después de haber confesado que cuando tenía seis años sufrió “una agresión sexual muy fuerte”. La actriz ha hecho un matiz importante: su problema no tiene nada que ver con su trabajo. Es algo que sucedió hace mucho tiempo, antes de pisar un escenario por primera vez. Recientemente ha dado unas declaraciones para dejar clara su postura, en concreto ha dicho: “Yo no he tenido una situación de abuso en mi profesión, en mi vida, nunca jamás”.

A sus 54 años, Cayetana Guillén Cuervo ha protagonizado un documental titulado Mapa a Pandataria en el que ha hecho confesiones muy interesantes. Este trabajo audiovisual ha puesto encima de la mesa los episodios más tristes de su biografía, por eso ha decidido sincerarse sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era solo una niña.

Cayetana Guillén Cuervo sonriendo / GTRES

Durante la presentación de Mapa a Pandataria dio algunos datos sobre el problema que había tenido. Ha dejado claro que sucedió antes de ser actriz, de hecho nunca ha tenido intención de que este asunto estuviera en boca de todos. Simplemente lo contó porque ha dado lo mejor de ella en el documental y este episodio forma parte de su trayectoria personal.

“No es ninguna noticia. Si yo hubiera querido que fuera noticia, lo hubiera contado en algún programa, pero en realidad lo he contado en un proceso creativo, en una función y en un documental y ahí se va a quedar”, empieza diciendo. Y recalca: “De verdad, prefiero que se limite al documental y a la obra de teatro, que es lo que me ha parecido honesto y sincero, porque si no hacemos de ello un mundo que no tiene sentido”.

Cayetana Guillén Cuervo hace un matiz importante

Cayetana Guillén Cuervo está centrada en la promoción de su documental. Es un proyecto muy especial que no solo le ha servido para contar los capítulos más oscuros de su vida, también ha aprovechado para formar equipo con sus compañeros. “Se ha creado una familia enorme porque las heridas unen, la catarsis une y el hecho artístico encima del escenario une”.

Cayetana Guillén Cuervo posando / GTRES

Mapa a Pandataria surgió tras la representación de un espectáculo que se estrenó en el Festival Internacional de Mérida y lo mejor es que ahora llega los Teatros del Canal. La artista ha asegurado que está satisfecha con su trabajo y no quiere que la confesión que ha hecho sobre los abusos sexuales enturbie el documental. Por eso ha hecho un matiz: sucedió antes de formar parte de la industria audiovisual. Es decir, lo que pasó no tiene nada que ver con su profesión.

Cayetana Guillén Cuervo opina sobre la polémica de José Coronado

José Coronado saludando en los Premios Feroz/ GTRES

José Coronado está de plena actualidad a raíz de unas declaraciones que dio sobre las acusaciones que ha recibido Carlos Vermut. El intérprete ha pedido perdón, pues sus palabras han originado mucho revuelo y han ofendido una parte del público. Cayetana, cuando le han preguntado sobre el tema, ha comentado: “Cada uno tiene su opinión y si José Coronado opina eso, es muy libre de pensarlo. Yo se lo respeto completamente. No soy nadie para juzgar nadie”.

La actriz prefiere centrarse en su producción porque “es un proyecto completo de movimiento Pandataria, que es un movimiento de que a todos nos han herido, todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido conflictos, todos hemos tenido movidas, pero se puede salir”. Y añade: “Pones el foco, buscas un sueño, vas a por él y las artes escénicas son muy curativas”. Ella logró superar un episodio muy complicado y su testimonio puede servir de fuente de inspiración.