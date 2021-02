Rafael Amargo por fin ha vuelto al plato del “Deluxe”. Tras varios intentows fallidos e incluso rumores de plantón, que el bailaor ha negado categóricamente, el artista se ha sentado frente a Jorge Javier con la intención de aclarar muchas de las dudas respecto a su polémica detención hace algunas semanas, aunque en realidad ha dejado a más de uno boquiabierto con sus respuestas.

Amargo ha dicho que pensaba que había acudido al plató a cantar y bailar y no a hablar sobre la cuestión de la denuncia por tráfico de drogas. Aunque al principio no ha querido entrar en muchos detalles, el coreógrafo ha dicho que en su casa no se encontró nada y que todos los detalles están en el sumario. Pese a que Jorge Javier le ha insistido en que no se detiene a las personas sin motivo, el artista no ha explicado las razones por las cuales pasó dos días en prisión. Amargo ha centrado sus respuestas en el revuelo mediático que ha generado el asunto.

El bailaor no ha dudado en decir que “tiene una mano negra”, aunque confirma que no “tiene ni nombre ni apellido”. “Yo abro la puerta de mi casa a todo el mundo, quiero al ser humano y soy tan generoso que me pasan muchas de estas cosas», ha asegurado el artista, que se ha mostrado cauto en lo que respecta a sus problemas legales, aunque está convencido de que hay alguien más detrás responsable, que espera que acabe pagando por todo el daño que le ha causado a él y a los suyos.

El coreógrafo fue detenido el pasado mes de diciembre acusado de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. En aquel momento pasó dos días en el calabozo y todavía se encuentra a la espera de juicio: «es una cosa muy seria, voy a tener que sufrir un tiempo, pero está muy bien encauzado, al final del túnel está la guinda del pastel», ha asegurado el artista, que mantiene que está tranquilo y que no tiene miedo.

“Alguien se lo ha tenido que inventar”, ha insistido, aunque sí que ha reconocido que llevaba una balanza de precisión en su bolsillo. Un instrumento que suelen utilizar quienes comercian con sustancias, así como los consumidores habituales. “No fumo, no bebo, no tomo cocaína, pero hay otras cosas…”. Cuando Jorge Javier le ha preguntado si en su casa se vendía droga, el bailaor ha respondido: “en mi casa se vende alegría”. No obstante ha sorprendido a propios y extraños cuando ha reconocido que se ha inscrito en un Máster en Drogodependencia en la Universidad de Barcelona, que incluye una especialidad en ‘mindfulness’, algo «que le vendría muy bien para recuperar la paz interior perdida».

Cuando se le detuvo, se habló de presuntas ‘chem sex’ (fiestas sexuales con drogas) en su residencia. “Están en las aplicaciones, pero a mí no me gustan. A mí lo que me gusta es que venga gente a verme, soy buen anfitrión y yo, a los que vienen, les doy agua bendita. En mi casa puedes tomar lo que quieras”, ha recalcado el bailaor.

Respecto al proceso judicial, Amago asegura que no puede ofrecer detalles. “Tengo que callar la boca, es un proceso judicial muy serio, hay que esperar e ir con tiempo. Me tengo que mantener en mi sitio», mantiene Amargo, que no duda en recalcar su inocencia: “soy inocente, pero muchos ya me han condenado sin haberse producido el juicio», sentencia. Tanto es así que ha confesado que, a pesar de que todavía no ha tenido lugar el juicio, son muchos los contratos publicitarios que ya ha perdido.

El bailaor no ha dudado en decir que se siente una víctima de todo lo que ha ocurrido: «desde mi corazón y como persona siento que he sido una víctima con todo este tema». Pese a todo, es consciente de que necesita modificar cosas: “sé que tengo que cambiar mucho”, ha asegurado.