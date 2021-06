Bertín Osborne ha demostrado en numerosas ocasiones ser un gran entrevistador. Gracias a su cercanía y simpatía, el presentador consigue lograr que todo aquel que acude a ‘Mi casa es la tuya’ se sienta como en casa, valga la redundancia, llegando a abordar temas muy íntimos y hasta la fecha desconocidos. Este jueves, el famoso programa de Telecinco ha regresado a la pequeña pantalla y su primera invitada no podía ser más interesante, Isabel Díaz Ayuso. Desde el primer momento los dos han demostrado tener una gran sintonía, tanta que Bertín apenas ha necesitado realizar preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que esta se haya sincerado sobre todos los aspectos de su vida.



La presidenta de Madrid ha comenzado presentado a Bolbo, su perro, un cachorro de apenas unos meses con el que comparte su piso del centro de la capital, concretamente ubicado en Chamberí, el barrio en el que nació. «Tuve mis épocas, hasta los 12 o 13 era muy buena, aunque las matemáticas se me empezaron a cruzar. Pero me solía despistar a menudo si no me estimulaban, en esa etapa fue buena, pero a los 13 repetí curso. La adolescencia me sentó fatal», ha narrado sobre los primeros años de su vida, de los cuales se repuso para convertirse en una gran estudiante que terminó estudiando Periodismo en La Complutense. De niña, siempre le gustaron los temas de mayores, e incluso llegó a escribir a Felipe González cuando este era presidente del Gobierno para decirle «que todo estaba todo fatal», ha recordado divertida.

«Desde niña quise ser adulta para vivir mi vida. Llegué a la universidad, me puse a trabajar el primer día. A mí, la vida universitaria es lo mejor que me pasó en la vida, pero con mi primer sueldo, de unos 600 euros, me independicé». En casa dejó a sus padres, de quienes ha hablado con mucho cariño pues su padre enfermó de Alzhéimer cuando era joven. «Mi padre falta desde hace tiempo, pues son muchos años desde que falleció y estuvo enfermo», ha contado en cierto momento de la entrevista, desvelando que cuando se puso malito ella apenas tenía 28 años. Falleció una década después, cuando contaba con 68 años.

A pesar de esta dolorosa pérdida, la familia siempre ha estado muy unida e Isabel encontró en su parte parte de esa figura paterna. «De pequeños nos llevábamos a matar, pero con los años nos hemos encontrado y es lo más», ha contado divertida.

Un matrimonio fallido

Este no ha sido el único aspecto sobre su vida privada del que ha dado detalles, pues también ha desvelado algo sorprendente y desconocido para la gran mayoría, ¡estuvo casada! Un matrimonio fallido que no ha negado, «sí, estuve casada hace muchos años, ya hace más de diez», ha desvelado, para después añadir que «casi todo el tiempo en estos años he estado sola, he tenido alguna pareja estable de años, pero siempre he sido la misma, trabajando mucho, y mis parejas lo han llevado bien. Mi vida no es rutinaria y lo que no pueden decir es que se aburran».

.@idiazayuso, sobre las fotos que se han publicado recientemente con su actual pareja: “Tú te crees… ¡Para un día que me voy!” https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaAyuso pic.twitter.com/oV3jpFOXGv — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021



Hace unos días, se publicaron unas imágenes de Isabel y su nueva pareja en Ibiza sobre las que también se ha pronunciado en tono divertido. «Ahora, después de dos años, digo… vamos a ver mundo, a Ibiza. Y en fin… ¡Había drones! Ahora veo los selfies y digo, ese punto sé lo que es. Y yo que me sentía tan libre y sola por ahí…».

¿Y como le gustan los hombres? Pues aunque no tiene un prototipo, sí que tiene claro es que debe ser alguien «que te haga ser mejor persona». Le gustan «fofisanos, un tipo medio, un Russell Crowe, gente con la que puedes disfrutar la vida, no la gente que te absorbe». Y nada de hombres posesivos, pues ella tampoco es «especialmente celosa».

La maternidad

Sobre la idea de ser madre, Isabel ha reconocido que es una mujer muy ‘niñera’ y que se ha planteado tener hijos, «pero por distintas circunstancias al final no lo he hecho. Ahora pienso que soy… Me ha cambiado mucho ser presidenta de la Comunidad, soy mucho más niñera, la infancia me preocupa como nunca y casi todos los planes que he puesto en marcha son para los niños».

Bertín recuerda una frase de @IdiazAyuso que lo marcó mucho: “Uno se da cuenta de que el amor se acaba cuando no quieres volver a casa” https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaAyuso pic.twitter.com/qeCAjLJM9t — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021

A pesar de todo, descarta el convertirse en madre en solitario, «de hacerlo, prefiero que fuera con alguien» y, aunque le gustaría mucho, ha llegado a la conclusión de que es algo que puede que no suceda, «tengo que empezar a asumir que quizás… Va pasando el tiempo y bueno, no pasa nada». «No pasa nada si no soy madre. Tengo sobrinos maravillosos. Estar con ellos es tú. Ellos me sirven para saber que tengo familia. También mi familia, los Díaz Ayuso».

«Hay veces que me asusto porque veo que esta etapa se cierra y se cierra, pero es lo que hay», ha dicho muy sincera, y es que en la actualidad ser madre no es algo que entre en sus planes. Su trabajo en la presidencia de la Comunidad de Madrid apenas le deja tiempo libre, pero cuando lo tiene lo aprovecha para visitar «pueblos de Madrid, correr, madrugar y sacar al perro, y tomar una cervecita en una terracita luego para recuperar lo perdido. Soy muy de terracitas, muy tabernaria», ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que este jueves junto a Bertín Osborne ha mostrado su faceta más personal e íntima.