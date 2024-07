Apenas unos días después de que Tamara Falcó e Íñigo Onieva hayan celebrado su primer aniversario como marido y mujer, los rumores sobre un posible embarazo de la hija de Isabel Preysler vuelven a copar titulares en la crónica social de nuestro país. El motivo no es otro que las imágenes que recientemente ha compartido el matrimonio, a través de sus respectivos perfiles de Instagram -donde suman cerca de dos millones de seguidores-, en las que Tamara se muestra o bien tocándose la tripa, o con ésta más hinchada de lo habitual.

Este lunes, sea como fuere, Carolina Molas, la madre de Íñigo Onieva y suegra por ende de Tamara Falcó, ha sido captada por las cámaras de Gtres a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la capital, procedente de un viaje cuyo destino no ha trascendido, por el momento. Preguntada expresamente por un posible embarazo de la socialité, Carolina no ha ahondar en detalles. «¿Cómo llevas que siempre se espere la noticia del embarazo, es algo que no hay ni que preguntar, no?», han sido las palabras de la reportera. «Por eso, tu misma lo has dicho», ha respondido, tajante, la mujer.

Carolina Molas, en el aeropuerto de Madrid.

(Foto: Gtres)

Sobre lo que sí se ha pronunciado Carolina Molas, aunque brevemente, ha sido sobre cómo se encuentra su hijo y Tamara Falcó -«muy felices», ha dicho-, así como sobre la nueva aventura empresarial de Íñigo Onieva. «Le va muy bien», ha desvelado Molas. El madrileño, cabe recordar, ha abierto recientemente Casa Salesas, un restaurante ubicado en el barrio de Las Salesas, en Madrid, que desde su inauguración ha despertado un gran interés y se ha convertido en un punto de referencia en la capital madrileña para muchos.

