Carolina Marín se ha convertido en los últimos días en una de las principales protagonistas del papel cuché después de que recibiera el 25 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 en una emotiva ceremonia que tuvo lugar, como es habitual, en el Teatro Campoamor de Oviedo (Asturias).

Tras vivir este emocionante momento, que ha marcado su vida para siempre, ha reaparecido y ha contado en primera persona cómo fue el encuentro que tuvo con la infanta Sofía, quien también asistió a los actos celebrados en Asturias después de estar ausente durante meses al estar cursando el segundo año de Bachillerato Internacional en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales.

Carolina Marín en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

La divertida anécdota con la infanta Sofía

Carolina Marín pudo conversar con la infanta Sofía en la cena posterior que se celebró tras el XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La jugadora de bádminton ha revelado que le tocó compartir mesa con la benjamina de la Familia Real española. Fue durante la velada donde pudieron intercambiar algunas palabras. Pero eso no fue todo, porque la hermana de la princesa de Asturias hizo una confesión a la deportista sobre sus redes sociales.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

«Sí que tienen TikTok e Instagram porque me dijo que hace unos días me estuvo revisando a ver lo que hacía de entrenamientos. Me quedé loca», ha indicado Marín, confirmando así que tanto la infanta como la princesa Leonor sí tienen redes sociales. Sin embargo, utilizarían perfiles secretos para evitar mostrar su verdadera identidad y así pasar desapercibidas en el universo 2.0.

Por otro lado, Carolina Marín también ha dejado claro que no tiene conocimiento de cuál es el usuario de la infanta en las rede sociales. «Me dio corte preguntarle», ha contado también. Al haber más personas en la mesa en la que coincidieron le dio apuro profundizar en esta cuestión.

Carolina Marín en París. (Foto: Gtres)

Después de hacer estas declaraciones que ponen en el conocimiento público que las hijas de Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia sí tienen redes , Marín ha compartido en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a las nietas del Rey Juan Carlos. «Un saludo a las Princesas, que seguro están viendo esto desde esas cuentas de redes sociales que sólo ellas conocen», ha comentado. Este episodio ha salido a la luz después de su intervención en La Revuelta.