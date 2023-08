Carmen Lomana se convierte en dj por un día al más puro estilo Paris Hilton

Cada verano, Carmen Lomana se convierte en todo un fenómeno en redes sociales con sus aventuras en vacaciones. No hace ni una semana que la vimos revolucionar al personal con un baile sobre la cubierta de un yate, cuando vuelve a ser noticia por otro momento similar. Se encontraba la empresaria dándolo todo en una fiesta organizada en uno de los restaurantes más conocidos de Benicasim (Alicante) cuando ocurrió esto.

Ni corta ni perezosa, Lomana no dudó en subirse a la mesa del dj y pinchar canciones (o por lo menos ayudar) como si de una productora musical se tratase. Ataviada con gafas de sol y un vestido de flores, daba palmas y animaba al personal al ritmo de Gloria, la conocida canción de Umberto Tozzi. Un momento que recordaba a cuando Paris Hilton se ponía delante de la mesa de mezclas y hacía vibrar al público, no digan que no.

«Gracias #Benicasim por la acogida tan extraordinaria que me hicisteis. Fue una preciosa noche llena de música, alegría y cariño @maya_benicassim @yosoycrawford🎼🎹🎤🎧», escribía la empresaria en su cuenta de Instagram. Toda dj improvisada por un día.

El lugar en el que se encontraba Carmen Lomana era Maya, uno de los centros de referencia en el ocio de la costa alicantina. Se trata de «un restaurante mestizo, donde se fusionan los sabores locales con pinceladas mexicanas. Gastronomía, espectáculos y una gran terraza exterior, mucho más que risas y música alegre, compartir comida es una celebración de la vida», según indican en su página oficial. Además, cuentan con shows, actuaciones musicales y culturales para animar las veladas. Una experiencia culinaria en la playa por la que se puede disfrutar por un precio medio de unos 30-50 euros por persona.

Carmen Lomana, de vacaciones en Marbella / Gtres

El júbilo y la algarabía de Carmen Lomana no hace más que dejar claro que sigue teniendo un espíritu muy joven pese a haber cumplido 75 años el pasado 1 de agosto. Durante este verano ha dejado imágenes que le han convertido en protagonista de los titulares. Una de las más destacadas tuvo lugar el pasado mes de julio. La filántropa estaba durante sus vacaciones en Marbella cuando fue avistada con un bañador rosa al más puro estilo Barbie, firmado por Zara. Nada era casualidad ya que quiso sumarse a la fiebre por el estreno de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Se puede decir que Lomana ha exprimido el verano al máximo. Quería sentirse vital, hacer todos los planes posibles y rodearse de gente querida. Los meses anteriores estuvieron teñidos de preocupación. El pasado mayo acudió al médico por un bulto que le salió en la oreja y que resultó ser un tumor que le extrajeron inmediatamente: «El médico me dijo que era muy grave, si no te lo cogemos a tiempo hace metástasis por el cerebro. Yo me quedé…». ¿Acaso hay un mejor motivo para celebrar la vida?