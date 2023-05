Carmen Lomana hace público el diagnóstico del tumor que le extirparon

Carmen Lomana ha pasado unas semanas un tanto complicadas, aunque desde el principio el diagnóstico apuntaba a ser favorable. Es inevitable que la incertidumbre aceche en temas relacionados con la salud. El pasado 11 de mayo, la televisiva reapareció en Espejo Público anunciando que iba a dar una noticia. Tras soltar la bomba, la coleccionista revelaba, con semblante serio, que le habían detectado un tumor detrás de la oreja. Fue ella quien se detectó esta protuberancia, por lo que decidió acudir al médico de cabecera. Tras examinarla fue operada el jueves 4 de mayo, en la clínica Ruber.

Cuando anunció este revés de salud, Carmen indicó que en los próximos días le darían los resultados de la biopsia. Afortunadamente, Lomana puede respirar tranquila, ya que no han encontrado células cancerígenas en la extracción. Así lo ha revelado ella misma este martes, 16 de mayo en el espacio en el que colabora.



El llamamiento de Carmen Lomana

Cuando Carmen Lomana anunció este achaque de salud por el que tuvo que pasar por la mesa de operaciones hizo un llamamiento. «Las mujeres siempre dicen del pecho, pero hay cosas que son igual o peor que el cáncer de pecho», comenzó diciendo a Susanna Griso con el único objetivo de crear conciencia sobre las revisiones de salud.

Así descubrió el bulto Carmen Lomana

Carmen Lomana localizó el bulto en la zona de las paperas. No le prestó atención ni le dio importancia hasta que se lo dijo a una amiga. «Lo noté este verano, no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme… Hace menos de un mes, una amiga me dijo: ‘¿tú estás loca? inmediatamente al médico’», explicó la televisiva. Tras una resonancia y una punción, le dieron el diagnóstico: un tumor de parótida. «Es muy grave, si no te lo cogemos a tiempo hace metástasis por el cerebro. Yo me quedé…», comentó, visiblemente emocionada, ya que pudo coger a tiempo la enfermedad.

«Un tumor no tiene que llegar a crecer, pero en este caso creció hacia dentro y ese es el problema, que si hubiera estado un poco más, probablemente esto termina en un cáncer», indicó, revelando así más detalles sobre este episodio que tuvo que vivir. «A mí no me gusta quejarme, yo lo que doy es gracias a Dios y a los médicos. He tenido el Doctor Naranjo y el Doctor Chamorro que lo han dado todo», finalizó.

Tras la operación

A través de las redes sociales, Carmen Lomana compartía cuál era su primera salida tras su operación. «Mi primera salida después de la operación a mi restaurante favorito con mi querida Berenice Lobatón Domínguez. Lo hemos disfrutado y brindado por la vida, la familia y todo lo que nos arropa y nos hace felices», escribió en un post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

Publicación que fue acompañadas de una serie de instantáneas dentro del restaurante en el que degustaron la gastronomía italiana: Numa Pompilio, situado en plena calle Velázquez de Madrid.