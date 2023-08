Carmen Lomana arrasa en la Red tras bailar en la cubierta de un yate

Carmen Lomana está apurando los últimos días del verano. La colaboradora de televisión lleva semanas instalada en Marbella, destino predilecto de los VIP de nuestro país. A través de las redes sociales ha ido revelando alguna que otra píldora sobre cómo se lo está pasando durante la temporada estival. Sin ir más lejos, hace unas horas, se ha hecho viral un vídeo suyo en el que muestra su faceta más divertida.

En el clip que ella misma ha compartido en su perfil de Instagram, donde reúne más de medio millón de seguidores, se puede ver a la socialité en su máximo esplendor junto a un grupo de amigos surcando las aguas de la Costa del Sol. Pero eso no es todo, porque ha querido demostrar sus dotes de baile en la cubierta del yate junto a una amiga bajo el ritmo de una canción del cantante colombiano Juan Luis Guerra. «Hoy día de mar disfrutando al máximo de los amigos, la vida y dando gracias a Dios», ha escrito como título en el post.

Para la especial ocasión, Carmen Lomana ha escogido un conjunto playero formado por un bikini de dos piezas cuya parte superior tiene escote corazón. Ambas partes en color blanco, lo que ha resaltado aún más su moreno. Como amante de la moda que es ha añadido al look unas gafas de pasta de inspiración vintage a tono.

Estos días de descanso para Lomana llegan después de que viviera un complicado episodio de salud. Fue el pasado mes de mayo cuando anunció que se había notado un bulto tras su oreja. Tras los pertinentes exámenes médicos determinaron que tenía un tumor que tuvo que ser extraído. Motivo por el que fue intervenida el día 4 del mencionado mes en la clínica Ruber. «Las mujeres siempre dicen del pecho, pero hay cosas que son igual o peor que el cáncer de pecho», dijo en un primer momento en Espejo Público. «Lo noté este verano, no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme… Hace menos de un mes, una amiga me dijo: ‘¿tú estás loca? inmediatamente al médico», añadió.

Una vez la realizaron una resonancia y una punción, le dieron el diagnóstico: un tumor de parótida. «Es muy grave, si no te lo cogemos a tiempo hace metástasis por el cerebro. Yo me quedé…», comentó, con un nudo en la garganta y visiblemente emocionada, ya que pudo solventar este revés. «Un tumor no tiene que llegar a crecer, pero en este caso creció hacia dentro y ese es el problema, que si hubiera estado un poco más, probablemente esto termina en un cáncer», indicó, revelando así más detalles . «A mí no me gusta quejarme, yo lo que doy es gracias a Dios y a los médicos. He tenido el Doctor Naranjo y el Doctor Chamorro que lo han dado todo», sentenció sobre su experiencia.