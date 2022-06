Hace tan solo unos días, el mundo de la prensa rosa y la realeza internacional se despertaba con una trágica noticia. Kasia Gallanio, la que fuera princesa de Qatar por su matrimonio con el príncipe Abdulazzi Khalifa Al Thani fue hallada muerta en su domicilio de Marbella. Aunque los medios de comunicación se han hecho eco de un presunto intento de suicidio debido a una sobredosis de drogas, lo cierto es que nada ha quedado esclarecido de momento por las autoridades pertinentes. Además, hay que tener en cuenta que la exmujer del tío del actual Emir de Qatar se encontraba envuelta en una polémica con su ex pareja a consecuencia de la disputa por la custodia de sus hijas.

Una muerte que ha provocado una gran consternación en su entorno. Familiares y amigos han llorado su pérdida y algunos, como Carmen Lomana, le han dedicado públicamente unas bonitas palabras: “Mi querida Kasia, te has ido y me produce enorme tristeza. Nos alegrabas con tu belleza y cariño. Ya te habrás encontrado con nuestro querido Ahmed Ashmaw”. Y es que, la coleccionista de alta costura española mantenía una estrecha relación con la exprincesa, por lo que su pérdida no está siendo nada fácil, tal y como ella misma ha relatado a las cámaras. “Me ha afectado mucho, he estado muy triste. Me parece una cosa terrible y no me hago a la idea”, se ha sincerado. Sin embargo, a pesar de haber estado juntas hace pocos meses, la televisiva desconocía que la fallecida estuviera atravesando una depresión, aunque conocía de primera mano los problemas con su exmarido, el príncipe Abdulazzi: “Yo sé que estaba muy triste. Ya llevaba tiempo con muchos problemas con su exmarido por el tema de las hijas. Y además estaba muy inquieta, porque siempre que salíamos o subíamos a Starlite siempre estaba controlando a las niñas, porque decía: ‘como se entere su padre se las lleva inmediatamente’. Siempre controlaba que no bebiesen, que se comportaran perfectamente”.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre esta inesperada muerte y lo único que se sabe es que las hijas de la exprincesa ya han llegado a Marbella para decirle un último adiós. “Amigas comunes me han dicho que han estado con ellas y que están muy desorientadas, que no saben qué hacer”, ha confesado a los micrófonos, visiblemente preocupada por la situación. Pese a todo, Lomana ha querido recordar a su amiga como una persona generosa y muy cariñosa, revelando cuándo fue la última vez que pudo disfrutar de su presencia: “La última vez que estuvimos hablando mucho fue en mi cumpleaños. El perfume que uso me lo regaló ella y era un perfume de Dior que no lo vendían en España. Ahora me lo doy todos los días, porque me hace recordarla”.

Un caso aún por resolver que ha creado mucho revuelo en la prensa internacional, pues se habla de un suicidio, pero también de un presunto posible asesinato. Aún así, Carmen, que tantos años ha compartido con ella y que asegura que los últimos meses la Jequesa no tenía ganas de salir, ha confesado que probablemente se haya quitado la vida por voluntad propia: “Yo creo que se ha suicidado, porque además no ha ido nadie a su casa. Probablemente lo tenía organizado y dijo que se iba de viaje, porque es muy raro que no haya llegado la señora de la limpieza o alguien de los que cuidaban la casa”. Una mujer con mucho poderío y muchas amistades, las cuales la han recordado como una buenísima persona, que no habría podido con la tristeza que la invadía.

“Yo la conocí en Marbella. El momento que llegó a Marbella, que hacía relativamente poco que se había separado, ella era la Jequesa, tenía un aura alrededor de ella de poder, de misterio. Iba vestida, casi siempre, según la tradición, con joyas impresionantes. Ella no era musulmana, pero se convirtió al islam al casarse con este señor, que era un señor con mucho poderío, muy importante. Además llevaba todo el tema del gas y del petróleo”, ha recordado la colaboradora de televisión. No obstante, como buena amiga que era, quiso darle algunos consejos sobre su guerra con el príncipe, pues era un tema muy complicado y, para ella, muy difícil de ganar: “Yo siempre le he dicho que era como David y Goliat, que nunca iba a ganar. Es muy difícil. Y se enfrentó a él, hizo muchas declaraciones. Se enfrentó a todo el pueblo porque dijo que sus hijas no quería que vivieran allí, que quería que viviesen en Europa. Entonces eso tampoco se lo han perdonado y eso es lo que hizo que todo se le pusiera en contra”. Ahora se procederá a realizar su autopsia para determinar la causa del deceso.