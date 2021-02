Este jueves todo parecía indicar que en unos días una de las Campos regresaría a ‘Sálvame’ para ocupar un puesto relevante, el de defensora de la audiencia. De hecho, minutos antes de dar por finalizado el programa, el director del espacio, David Valldeperas, desvelaba que Carmen Borrego había dicho finalmente que «sí» a esta oportunidad.

«Le trasladaron la oferta del programa y se llega a un acuerdo enseguida», empezó desvelando el catalán, que explicó también que fue la representante de la televisiva quien llamó al director a comienzos de febrero para saber si la oferta iba en serio y comenzar las negociaciones. Tras llegar a un acuerdo en cuanto al salario, llegó el momento de las negociaciones y es que la hija de María Teresa Campos no se quería conformar con el periodo que le ofrecieron, de un mes, y pidió que le aseguraran tres meses de trabajo. Además, exigió servicios de maquillaje y peluquería cada vez que acudiera al programa. Aunque este es un servicio que solo se ofrece a los presentadores desde el comienzo de la pandemia, también accedieron. «Nosotros aceptamos contratar a una maquilladora y peluquera para ella», contaba Valldeperas. «Hoy nos han llamado y nos han dicho ¡Adelante, tenemos un acuerdo!”, concluía el director.

El trato parecía estar más que cerrado, pero este viernes ‘Sálvame’ comenzaba con una gran sorpresa, Carmen Borrego ha negado que vaya a trabajar en ‘Sálvame’. Según ha contado David, todo iba viento en popa hasta que la productora del programa decidió llamar a la representante de Borrego para saber cuándo iban a tener lugar sus espacios y este les comentó que primero tenían que «hablar con el programa ‘Viva la vida’ para saber si le daban permiso», algo sorprendente puesto que desde ‘Sálvame’ ya daban por hecho que esa conversación se había tenido dado que las negociaciones comenzaron el 4 de febrero. A pesar de ser un inconveniente, ‘Sálvame’ tiene una propuesta, que llamen ese día a la productora para conocer la respuesta, en vez de esperar al fin de semana. Sin embargo, Carmen y su representante deciden que no van a hacerlo, que si se quieren esperar bien y que si no, pues no hay trato. Y claro, no ha habido trato y el defensor de la audiencia se ha vuelto a quedar sin representante.

Visiblemente molesto, David Valldeperas ha aprovechado para sincerarse: «Carmen siempre fue la opción B en la historia de la defensora de la audiencia porque la opción A era recuperar la sección de la defensora de la audiencia con Terelu Campos. Esa era nuestra verdadera voluntad, sabéis el cariño que le tenemos y los años que hemos trabajado juntos, pero sabéis que Terelu tiene cierta animadversión con volver al programa, lo pasó muy mal y conseguir esa opción era complicado. Pero pensamos una buena opción es Carmen Borrego porque pertenece al clan Campos, heredera de la sección de su madre y además protagoniza buena parte de nuestros contenidos semanales».

Una confesión que podría sentar mal a la pequeña de las Campos, que además se ha quedado sin la oportunidad de ocupar el puesto que antaño fuera de su madre y es que ‘Sálvame’ ya no quiere contar con ella.