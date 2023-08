El golpe de suerte de Carmen Borrego: por fin ha encontrado trabajo en Telecinco

Telecinco está experimentando una serie de cambios que no terminan de convencer a la audiencia, por eso los responsables de la cadena no han tenido más remedio que dar marcha atrás y volver al modelo anterior. La estrategia era clara: introducir nuevos contenidos y dar la espalda a la crónica social. No ha funcionado y esta situación ha terminado beneficiando a Carmen Borrego, quien estaba muy preocupada por su futuro.

Carmen Borrego dio una entrevista en su publicación de cabecera y confesó que estaba atravesando una crisis personal importante. Según contó, le preocupaba mucho su panorama laboral porque no había recibido ninguna oferta desde la cancelación de Sálvame y Viernes Deluxe. «Paso por mi momento más complicado, pero voy a tirar para adelante. Lo superaré», desveló.

Carmen Borrego en La última noche / Telecicno

La hija de María Teresa Campos sigue teniendo diferencias con José María, su hijo mayor. Este último ha sido padre y Carmen se está esforzando mucho para disfrutar de su nieto. La cuestión es que su relación con Paola Olmedo, madre del bebé, es complicada. Todo esto ha hecho que Borrego atraviese un bache, aunque lo último que ha pasado le ayudará a salir adelante.

El nuevo trabajo de Carmen Borrego

Carmen Borrego ha sorprendido a todos reapareciendo en el plató de Sandra Barneda. Según se comentó en su momento, en Telecinco no querían a ningún colaborador de Sálvame en los nuevos programas para que se notase el cambio, pero no han tenido más remedio que dar marcha atrás. La hermana de Terelu Campos se ha visto beneficiada. Le han ofrecido ser tertuliana de La última noche y ha debutado entrevistando a Makoke, exmujer de Kiko Matamoros.

La entrevista de Makoke / Telecinco

La colaboradora ha dejado atrás su mala época y se ha quitado de encima un peso importante, pues estaba realmente preocupada al pensar que no había recibido ninguna nueva oferta de Telecinco. La situación parecía delicada. Los nuevos responsables de Mediaset dejaron claro que no querían a nadie de Sálvame, pero con la hermana de Terelu Campos han hecho una excepción. «Estoy desesperada», dijo Carmen en la revista Lecturas antes de recuperar su puesto de comentarista. «Hay muchas personas que no se merecen que me destruya y voy a luchar por ello».

Carmen tiene otro programa en Telecinco

El casting de Gran Hermano VIP está abierto y hay muchos nombres que están sonando con fuerza. Sí, el de Carmen es uno de ellos, pero la hija de María Teresa Campos todavía no se ha pronunciado al respecto. Es más, todo hace pensar que rechazará la oferta porque tiene en mente un proyecto más importante: dirigir un documental que honrará la trayectoria de María Teresa Campos.

Según ha salido publicado, la productora Cuarzo, que opera en Telecinco, ha comprado el documental de María Teresa Campos. Un homenaje que le están organizando sus hijas. Terelu será la presentadora y Carmen la directora. Es posible que María Teresa no pueda estar en directo, pero sí participará de algún modo.

María Teresa Campos no sabe que han cancelado Sálvame y que sus hijas han perdido presencia en Telecinco. La comunicadora está al margen de ciertas situaciones por el bien de su salud.